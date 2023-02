Άγριος καβγάς μεταξύ γυναικών για μια θέση με παράθυρο στο αεροπλάνο (vid)

Σκηνές απόλυτου χάους εκτυλίχθηκαν σε ένα αεροπλάνο, μεταξύ γυναικών για μια θέση στο αεροπλάνο, που θα είχε παράθυρο.

Σκηνές απείρου κάλλους διαδραματίστηκαν σε πτήση εσωτερικού στη Βραζιλία, όταν τουλάχιστον 12 «θερμόαιμες» επιβάτιδες πιάστηκαν στα χέρια, ενώ απελπισμένες οι αεροσυνοδοί και το πλήρωμα προσπαθούσαν να τις χωρίσουν.

Το περιστατικό συνέβη σε πτήση της Gol Airlines από το Σαλβαδόρ στο Σαο Πάολο, χθες (02/02) και οι σκηνές άγριας βίας έχουν ήδη κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως κατέγραψε επιβάτης σε βίντεο, οι γυναίκες τσακωνόντουσαν άγρια, με βρισιές, χαστούκια και μαλλιοτραβήγματα. Μάλιστα κάποια στιγμή βγήκαν κυριολεκτικά έξω από τα ρούχα τους. Μέσα σε όλο αυτό χάος, ακούγεται και ένα μωρό να κλαίει.

