And Also The Trees & The Legendary Pink Dots σε μια μαγική βραδιά στο Gagarin 205

To Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, το Gagarin 205 υποδέχεται δύο θρυλικές μπάντες, τους And Also The Trees & The Legendary Pink Dots στο πλαίσιο των επαιτειακών events για τα 10 χρόνια της Death Disco.

Το 2023 το club Death Disco κλείνει 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρώμενα της Αθήνας και το γιορτάζει με μια σειρά από επετειακά events.

Ένα double bill βγαλμένο από τις πιο τρελές φαντασιώσεις των απανταχού μουσικόφιλων με νεοκυμματικές ανησυχίες.

Από τη μια οι αγαπημένοι μας And Also The Trees που κάθε φορά που μας επισκέπτονται μπαίνουν αυτόματα στις λίστες με τις καλύτερες συναυλίες της χρονιάς και από την άλλη, οι θρυλικοί Legendary Pink Dots, μια μπάντα που είχαμε σχεδόν πάψει να ελπίζουμε πως θα ξαναδούμε από κοντά μια και έχουν περάσει 13 ολόκληρα χρόνια από τη τελευταία τους επίσκεψη στη χώρα μας.

Εισιτήρια

Περιορισμένα hard copy στα Le Disque Noir & Death Disco (30€)

Viva Network (32€)

On Spot (35€)