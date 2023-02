Η σειρά The Last of Us κάνει ρεκόρ θεαματικότητας και στο τρίτο επεισόδιο

Εντυπωσιακή υποδοχή του κοινού για την παραγωγή του HBO.

To HBO φαίνεται πως πέτυχε διάνα με το The Last of Us και με την τηλεοπτική μεταφορά του δημοφιλούς PlayStation franchise.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά του δικτύου, αλλά και της Nielsen, το τρίτο επεισόδιο της σειράς πέτυχε και πάλι ρεκόρ θεαματικότητας, συγκεντρώνοντας 5.7 εκατομμύρια θεατές.

Ο αριθμός αυτός είναι 12% μεγαλύτερος από αυτόν του δεύτερου επεισοδίου και 37% μεγαλύτερος από αυτόν του πρώτου!

Μάλιστα, το τρίτο επεισόδιο έχει συγκεντρώσει και από τους κριτικούς την υψηλότερη βαθμολογία μέχρι σήμερα, με τα περισσότερα ΜΜΕ να του δίνουν ένα 10/10. Μπορείτε να διαβάσετε μια κριτική για το The Last of Us S01E03: Long, Long Time στα ελληνικά εδώ.

Το HBO προχώρησε πρόσφατα σε ανανέωση της σειράς και για έναν ακόμη κύκλο (τουλάχιστον), ενώ μέχρι τώρα ανέφερε πως τις δύο πρώτες εβδομάδες η σειρά συγκέντρωσε μεσοσταθμικά 21.3 εκατομμύρια θεατές.

Το The Last of Us βασίζεται στην ιστορία ενός ενήλικα και μιας 14χρονης που πρέπει να διασχίσουν τις ΗΠΑ, μετά από το ξέσπασμα μιας πανδημίας που μετατρέπει τους μολυσμένους ανθρώπους σε κάτι σαν ζόμπι.

Την παραγωγή της σειράς έχει ο Craig Mazin (Chernobyl) και ο πρόεδρος της Naughty Dog, Neil Druckmann, που έχει εμπλακεί και ως συν-σεναριογράφος και σκηνοθέτης των ομώνυμων παιχνιδιών.