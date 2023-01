Η τεχνητή νοημοσύνη της Google μπορεί να δημιουργήσει μουσική από απλό κείμενο (vid)

Ένα ακόμη μεγάλο βήμα του ΑΙ από την δημοφιλή εταιρεία.

Ζούμε στην εποχή του AI και η τεχνητή νοημοσύνη θα μας απασχολεί ολοένα και περισσότερα.

Μετά την τεράστια επιτυχία που συνόδευσε η διάθεση του ChatGPT στο κοινό, η Google κάνει το δικό της βήμα, αυτή τη φορά παρουσιάζοντας το πως η δική της μηχανή μπορεί να δημιουργήσει μουσική από οποιοδήποτε κείμενο.

Η MusicLM (όπως είναι το όνομά της) έχει εκπαιδευτεί με πάνω από 280.000 ώρες μουσικής και έτσι μπορεί να προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία σε επίπεδο αποτελεσμάτων.

Η AI μπορεί να συνδυάσει όργανα και είδη μουσικής, να χρησιμοποιεί διάφορες έννοιες (ακόμη και αφηρημένες) και να φτιάξει το κάτι ξεχωριστό.

Here's a sample of Google's new MusicML model translating to different musical styles from a simple hummed sample. pic.twitter.com/W0aY8KxJOe