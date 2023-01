Η συγκινητική στιγμή που βρέφος άκουσε για πρώτη φορά την φωνή της μητέρας του (vid)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες με την μικρή Savvie που ακούει τη φωνή της μητέρας της για πρώτη φορά.

Μοναδική είναι η στιγμή που καταγράφηκε σε νοσοκομείο με ένα βρέφος να απολαμβάνει την αίσθηση της ακοής για πρώτη φορά. Η μικρή Savvie άκουσε για πρώτη φορά την μητέρα της. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας κατάφερε να ακούσει τη φωνή της και τους ήχους του περιβάλλοντος γύρω της.

Οι γονείς της μικρής Savvie φόρεσαν στο μωράκι τους μια ειδικά σχεδιασμένη ακουστική υποστήριξη για βρέφη. Ήθελαν να καταγράψουν τη στιγμή που θα άκουγε για πρώτη φορά. Οι αντιδράσεις της μπέμπας συγκίνησαν όχι μόνο την οικογένειά της αλλά και όλο τον κόσμο.

Mom writes: "It’s easy to take the little things for granted but in our home, the gift of sound is not one of them! We are so incredibly grateful for the @moogcenter and how quickly we were able to get her amplified. We love you Savvie!" 🎥courtney.t.clem

pic.twitter.com/7mhv5G8t5b