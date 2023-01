Κεραυνός χτυπά εν κινήσει αυτοκίνητο: Έντρομοι περαστικοί τρέχουν να βοηθήσουν τους επιβαίνοντες

Το βίντεο με το χτύπημα του αυτοκινήτου από κεραυνό έχει γίνει viral στο Twitter.

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες στο Twitter ένα βίντεο που παρουσιάζει ένα αυτοκίνητο να κινείται, όταν ξαφνικά δέχεται χτύπημα από κεραυνό!

Μετά από λίγα μέτρα, το «καπνισμένο» όχημα ακινητοποιείται και οι επιβαίνοντες ανοίγουν τις πόρτες όσο πιο γρήγορα μπορούν για να απομακρυνθούν. Παράλληλα, πλήθος περαστικών που άκουσαν τον θόρυβο, έσπευσαν στο αυτοκίνητο για να διαπιστώσουν την κατάσταση των επιβατών και άνοιξαν την πορτα του οδηγού για να τον απεγκλωβίσουν.

Lightning bolt strikes moving car and the entire town comes to the rescue ⚡️ pic.twitter.com/2Vu6LmXebq