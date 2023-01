Χρήστης του Tinder έφτιαξε videogame για να πείσει κόσμο να βγει ραντεβού μαζί του!

Απίστευτο περιστατικό με έναν ιδιαίτερα ευφυή τρόπο για να προσελκύσει χρήστες.

Το Tinder είναι μία από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές γνωριμιών και κάποιος κατάφερε να βρει έναν ιδιαίτερο τρόπο για να πείσει όσους πέφτουν στο προφίλ του να τον συναντήσουν: έφτιαξε ένα ολόκληρο videogame!

To απλοϊκό αυτό παιχνίδι εντόπισε η δημοσιογράφος Imogen Mellor μετά από ένα Super Like που της έκανε ο δημιουργός του.

i swear to god, someone just super swiped me on Tinder and they've made a game about dating them????? and you can actually PLAY IT??? pic.twitter.com/EZgXvcQFPl