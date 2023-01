Διέρρευσαν οι τιμές για τα Samsung Galaxy S23, S23+ και S23 Ultra και επιβεβαιώνουν την αύξηση

Οι φήμες τελικά αποδεικνύονται αληθινές για τα νέα τηλέφωνα της κορεατικής εταιρείας.

Η Samsung θα αποκαλύψει στο επερχόμενο Samsung Unpacked event της 1ης Φεβρουαρίου τα νέα τηλέφωνα Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ και Samsung Galaxy S23 Ultra και φαίνεται πως ήδη μάθαμε τις τιμές τους για την ευρωπαϊκή αγορά.

Η νεότερη διαρροή έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που γράψαμε στις 18 Ιανουαρίου, με την αύξηση να ξεκινάει από τα 100 ευρώ για το βασικό μοντέλο και να ανεβαίνει όσο πηγαίνουμε σε περισσότερη RAM και αποθηκευτικό χώρο.

Συγκεκριμένα, τα Samsung Galaxy S23+ με τα 8GB RAM και τα 256GB αποθηκευτικού χώρου θα είναι €100 πιο ακριβό από το Samsung Galaxy S22+ με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά.

Το βασικό μοντέλο Samsung Galaxy S23 Ultra θα είναι €150 πιο ακριβό από το αντίστοιχο περσινό, αλλά θα έρχεται με διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο (256GB αντί για 128GB). Για τις πιο «φθηνές» ευρωπαϊκές αγορές (λόγω μικρότερου ΦΠΑ), οι τιμές αναμένεται να είναι οι ακόλουθες.

Germany and Benelux it seems to be 949 for S23 base and 1399 for S23U base. No clue about S23+ for these countries. As usual, pricing depends on local taxes, duties etc. There will be some nice deals (like upgrade to next higher mem spec during pre-orders when buying base model)