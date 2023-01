Μυστηριώδης «ιπτάμενη σπείρα» εντοπίστηκε να αιωρείται πάνω από τη Χαβάη

Ένα μυστηριώδες θέαμα αντίκρισαν οι παρατηρητές των άστρων την περασμένη εβδομάδα, καθώς μια αιθέρια σπείρα εμφανίστηκε στον νυχτερινό ουρανό.

Ένα τηλεσκόπιο που βρίσκεται στο ενεργό ηφαίστειο Mauna Kea της Χαβάης κατέγραψε την εμφάνιση ενός παράξενου φαινομένου, το οποίο ξεκίνησε ως μια απλή δυσδιάκριτη κουκκίδα πριν μεταμορφωθεί σε μια εκπληκτική, λαμπερή δίνη.

Τα πλάνα timelapse από το τηλεσκόπιο Subaru αναρτήθηκαν στο YouTube και είναι το κάτι άλλο, όπως μπορείτε να δείτε και μόνοι σας παρακάτω.

Η λεζάντα του κλιπ γράφει: «Το βίντεο είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα που έχω δει ποτέ: "Νωρίς το πρωί της [18ης Ιανουαρίου] 2023, ένα ασυνήθιστο αντικείμενο εμφανίστηκε πάνω από το Maunakea της Χαβάης».

Συνεχίζει: «Στην αρχή ήταν απλώς μια μικρή κουκκίδα στο αριστερό κέντρο της εικόνας, στη συνέχεια εκτόξευσε ένα χαρακτηριστικό που έμοιαζε με τόξο. Έγινε ελαφρώς μεγαλύτερο... Μια φωτεινή κουκκίδα εμφανίστηκε στη σταγόνα, στη συνέχεια μεγάλωσε σε μια σπείρα».

On Jan 18, 2023 (HST), the Subaru-Asahi Star Camera captured a mysterious flying spiral over Maunakea, Hawai`i. The spiral seems to be related to the SpaceX company's launch of a new satellite.

Λοιπόν, όχι αυτός συγκεκριμένα, αλλά η ομάδα του SpaceX. Η σπείρα φαίνεται να σχετίζεται με την εκτόξευση ενός νέου δορυφόρου από την εταιρεία SpaceX", εξήγησαν οι υπεύθυνοι του Εθνικού Αστρονομικού Παρατηρητηρίου σε ένα tweet.

Taken in Queenstown NZ about 30 minute's ago. Any ideas what it is? Some speculating it's got something to do with SpaceX