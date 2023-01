Αυτό το συλλεκτικό χειριστήριο DualSense χάρισε η Sony σε εργαζομένους της (pics)

Ένα ξεχωριστό controller για το PS5 τους και για να γιορτάσουν τις επιτυχίες του 2022.

Το PlayStation είναι από τα πλέον πετυχημένα προϊόντα της Sony και η ιαπωνική εταιρεία θέλησε να ευχαριστήσει τους εργαζομένους της για τη σκληρή δουλειά που έκαναν το 2022.

Πως; Χαρίζοντάς τους ένα ειδικό συλλεκτικό χειριστήριο της κονσόλας PS5.

Την αποκάλυψη έκανε ο επικεφαλής επικοινωνίας της κοινότητας για την Insomniac Games (Marvel’s Spider-Man, Ratchet & Clank), Aaron Jason Espinoza, ο οποίος ανέβασε και κάποιες εικόνες για να δείξει το κουτί του, αλλά και το σώμα του.

Ο σχεδιασμός του παραμένει πιστός σε αυτόν του απλού χειριστηρίου, αλλά το βασικό κομμάτι του περιφερειακού είναι στολισμένο με τα τέσσερα κλασικά σύμβολα των πλήκτρων εντολών.

Ακόμη, στο πίσω μέρος έχει το moto του PlayStation “Play Has No Limits” και αναφορά στην περσινή χρονιά.

Arrived in the mail yesterday: the @PlayStation Holiday Gift!



It's a specially made DualSense Controller for employees to celebrate a fantastic 2022. 🎉



Here's to an even bigger 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣! pic.twitter.com/aBJ5quUwv4