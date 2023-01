O Έλον Μασκ υπόσχεται νέο -πιο ακριβό- συνδρομητικό πακέτο για το Twitter

Με βασικό στόχο την «καθαρή» πλοήγηση, χωρίς διαφημίσεις.

Ο Έλον Μασκ αποκάλυψε μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter πως έρχεται ένα νέο -πιο ακριβό- συνδρομητικό πακέτο για την πλατφόρμα.

Στην παρούσα φάση, το Twitter Blue κοστίζει 7,99 δολάρια το μήνα και υπόσχεται 50% λιγότερες διαφημίσεις από αυτές που βλέπουν οι απλοί χρήστες, αν και ακόμη δεν έχει πάρει σάρκα και οστά αυτό το χαρακτηριστικό.

Επειδή φαίνεται πως ακόμη και τώρα κάποιοι χρήστες ενοχλούνται από τα όσα διαφημιστικά εμφανίζονται, ο Μασκ σημείωσε πως θα υπάρξει ενδεχομένως ένα πιο ακριβό πακέτο που θα κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα δεν υπάρχουν ακόμη σε πιο επίσημη μορφή και αναμένουμε νεότερες ανακοινώσεις.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά την απαγόρευση χρήσης τρίτων εφαρμογών για πρόσβαση στο περιεχόμενο του Twitter και των όσων προβλημάτων αντιμετωπίζει ακόμη η εταιρεία με την προσέλκυση διαφημιζόμενων.

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads