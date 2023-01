Η ιστορία του headbanging στη ροκ μουσική: Οι γιατροί λένε ότι μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικά προβλήματα (vid)

Πώς ξεκίνησε το headbanging στη ροκ μουσική και γιατί οι γιατροί λένε ότι μπορεί να προκαλέσει ακόμη και σοβαρά εγκεφαλικά προβλήματα.

Το headbanging είναι η έντονη κίνηση του κεφαλιού, συνήθως πάνω κάτω, στο ρυθμό της μουσικής, η οποία κατά κύριο λόγο είναι ροκ.

Η ιστορία του headbanging στη ροκ μουσική πιθανολογείται ότι άρχισε από τη πρώτη περιοδεία των Led Zeppelin στην Αμερική το 1969. Στη συναυλία τους στο Boston Tea Party, οι θεατές της πρώτης σειράς άρχισαν να κουνάνε τα κεφάλια τους στο ρυθμό της μουσικής, όπως φαίνεται και στο βίντεο, από συναυλία τους στο Royal Albert Hall στις 9 Ιανουαρίου 1970.

Το 1970, οι Black Sabbath, σε συναυλία στο Παρίσι, ακολουθούν την ίδια κίνηση με σχεδόν τελετουργικό τρόπο. Ο Ozzy Osbourne και ο Geezer Butler κάνουν ό,τι και άλλοι πριν από αυτούς, αλλά με ένα μαγικό τρόπο.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες εκδοχές για το πώς καθιερώθηκε το Headbanging. Ο Lemmy των Motörhead, στο ντοκιμαντέρ The Decline of Western Civilization II: The Metal Years, ανέφερε ότι ο όρος «Headbanger» μπορεί να προέρχεται από το όνομα της μπάντας, όπως στο «Motorheadbanger».

O Ian Gillan των Deep Purple, όταν ρωτήθηκε, αν αυτός το ξεκίνησε, έδωσε την εξής εκδοχή: «Αυτή είναι μια συγκεκριμένη πιθανότητα», αν και διευκρίνισε ότι «δεν ήταν πραγματικά χτύπημα του κεφαλιού αλλά κυρίως το μαλλιά που κουνιούνται». Ο Angus Young των AC/DC, σίγουρα ήταν από αυτούς που δημιούργησαν σχολή με το Headbanging.

Πριν από τους παραπάνω

Headbanging εντοπίζονται και σε παλαιότερα βίντεο και στοιχεία που οδηγούν στο ότι υπήρξε από το 1958, με τον Chuck Berry και πολλούς άλλους καλλιτέχνες του rock & roll. Ωστόσο είναι ένα κάτι που πρέπει ο ιστορικός της ροκ, να το εξετάσει σε σχέση με το μήκος των μαλλιών, τον ρυθμό της μουσικής, το ντύσιμο, τα σόλα και την αδρεναλίνη της μουσικής.

Headbanging και υγεία

Το headbanging σύμφωνα με τους επιστήμονες μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, μικρή εγκεφαλική βλάβη, μυϊκή ένταση καθώς και εγκεφαλικό αιμάτωμα, αν υπάρχουν και άλλα αίτια. Περίπτωση εγκεφαλικού αιματώματος, προκλήθηκε σε 50χρονο οπαδό των Motörhead τον Ιανουάριο του 2013. Μετά από εξέταση, εντοπίστηκε ότι έπασχε από υποσκληρίδιο αιμάτωμα στη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου του. Οι γιατροί λένε ότι το συνεχές ανεβοκατέβασμα του κεφαλιού, προκαλεί απότομες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις στον εγκεφαλικό ιστό, με αποτέλεσμα την διάρρηξη αιμοφόρων αγγείων.

