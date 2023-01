Προσφορές με παιχνίδια κάτω από €20 για τα PS4 και PS5

Η Sony και το PlayStation συνεχίζουν τις μεγάλες εκπτώσεις.

Μπορεί οι γιορτές να πέρασαν, αλλά η Sony και το PlayStation δεν σταματούν τις προσφορές και τις εκπτώσεις για τους κατόχους PS4 και PS5.

Έτσι, έως και το μεσημέρι της 1ης Φεβρουαρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο PlayStation Store μειωμένες τιμές σε διάφορα παιχνίδια, που τα φέρνουν κάτω από τα €20.

Σε αυτά περιλαμβάνονται παραγωγές όπως τα Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition, God of War III Remastered, Need for Speed Heat Deluxe Edition, Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition και Diablo III: Eternal Collection.

Μπορείτε να βρείτε τις προσφορές μέσα από το μενού του PlayStation Store στην κονσόλα σας ή μέσω browser στην επίσημη σχετική σελίδα του PlayStation Store εδώ.