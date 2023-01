Ο πρώην μπασκετμπολίστας του Αλαμπάμα Ντάριους Μάιλς φέρεται να σκότωσε μια γυναίκα «επειδή δεν του μιλούσε» (vid)

Μια 23χρονη από την Αλαμπάμα δολοφονήθηκε σε ένα περιστατικό στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται δύο άνδρες, μεταξύ των οποίων και ο πρώην παίκτης μπάσκετ των Crimson Tide.

Ο πρώην μπασκετμπολίστας του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα Ντάριους Μάιλς φέρεται να πυροβόλησε μια 23χρονη μητέρα ενός παιδιού επειδή τον είχε απομακρύνει, δήλωσε η συντετριμμένη μητέρα του θύματος.

«Πήρε τη ζωή του μωρού μου επειδή δεν του μιλούσε!!!!» έγραψε σε ανάρτησή της σχετικά με την ιστορία από το WBRC-TV.

Ring camera catches footage of, University of Alabama basketball player Darius Miles arrested for fatal shooting of woman pic.twitter.com/dQN3P22GYe