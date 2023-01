Αυτά θα είναι μερικά από τα πιο αναμενόμενα games που έρχονται φέτος στο PlayStation (vid)

H Sony δημοσίευσε ένα νέο video με στιγμές από τίτλους δικούς της και τρίτων εταιρειών.

Η Sony Interactive Entertainment δημοσίευσε ένα νέο trailer, όπου και παρουσιάζει τα πιο αναμενόμενα videogames του 2023 για τις κονσόλες PlayStation.

Στο υλικό, οι παίκτες μπορούν να απολαύσουν μερικά από τα πιο σημαντικά παιχνίδια που αναμένονται για τα PS4 και PS5, τόσο από την ίδια την ιαπωνική εταιρεία, όσο και από τους συνεργάτες της.

Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς, υπάρχουν σκηνές από τα αποκλειστικά στο PS5 Final Fantasy 15, Marvel’s Spider-Man 2, Forspoken και Horizon Forbidden West Burning Shores, αλλά και από άλλους τίτλους, όπως τα Hogwarts Legacy, Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil 4, Suicide Squad: Kill the Justice League, Dead Space, Street Fighter 6, Alone in the Dark, Star Wars Jedi: Survivor και Wild Hearts.

Ακόμη, βλέπουμε και video από το Horizon: Call of the Mountain, το πιο σημαντικό game λανσαρίσματος του PlayStation VR2.