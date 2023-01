Insider αναφέρει πως η Sony θα ρίξει στην αγορά τον Σεπτέμβριο νέο PS5 με μία σημαντική αλλαγή

Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές στο hardware, αλλά με μία νέα σημαντική παράμετρο.

Μπορεί η κατάσταση με τον κορονοϊό και τις καθυστερήσεις στην παραγωγή να έχουν πάει πίσω τα πάντα στην αγορά του gaming, αλλά οι εταιρείες δεν θέλουν να σταματήσουν να πειραματίζονται.

Έτσι, ενώ αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να συζητάμε ήδη κάποια στοιχεία για κάποια “Pro” μοντέλα, Sony και Microsoft δεν δείχνουν να κινούνται ακόμη προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ειδικά σε ό,τι αφορά το PS5, ο γνωστός insider Tom Henderson (που έχει αποδειχτεί αξιόπιστος πολλές φορές) σημειώνει πως η ιαπωνική εταιρεία ετοιμάζει μία σημαντική αλλαγή για το PS5 και μάλιστα τον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως το PS5 θα κυκλοφορεί πλέον σε μία έκδοση χωρίς drive και όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να το προσθέτουν με τη λογική περιφερειακού.

Έτσι, με ένα SKU θα καλύπτονται τόσο οι ανάγκες όσων ενδιαφέρονται για ψηφιακά παιχνίδια (ανάγκη που καλύπτει τώρα το PS5 Digital Edition), αλλά και όσων αξιοποιούν ακόμη τα δισκάκια (retail versions).

Ταυτόχρονα, η Sony θα μπορέσει έτσι να ρίξει και την τιμή απόκτησης μιας νέας κονσόλας, αλλά και να εστιάσει στην παραγωγή ενός μόνο μοντέλου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε επίπεδο logistics.

Κάτι που σημειώνει ο Henderson είναι πως το «νέο PS5» δεν θα έχει την παραμικρή διαφορά σε επίπεδο hardware με τα τωρινά μοντέλα και πως το εξωτερικό Blu-ray drive δεν θα είναι συμβατό με το τωρινό PS5 Digital.

- Doesn't seem like there are any major hardware changes from the original console.

