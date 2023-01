Σημαντική αλλαγή στο Twitter που θυμίζει κάτι από TikTok

Με ενίσχυση στον τομέα “For You” και περιεχόμενο από χρήστες που δεν ακολουθείτε.

Το Twitter κάνει άλλο ένα βήμα προς το TikTok, φέρνοντας στους χρήστες μια νέα λίστα περιεχομένου και αναρτήσεων, αυτή τη φορά από λογαριασμούς που δεν ακολουθούν.

Η ενότητα For You που αρχίζει σιγά-σιγά να εμφανίζεται στην mobile εφαρμογή της πλατφόρμας θυμίζει κάτι από TikTok, όπου ένας αλγόριθμος αποφασίζει βάσει ενδιαφέροντος το τι υλικό θα σερβίρει στον χρήστη.

Οι δύο καρτέλες που θα εμφανίζονται από εδώ και στο εξής θα θυμίζουν αυτά που ξέρουμε για την εν λόγω κατηγοριοποίηση.

Στο κομμάτι Following θα βλέπετε αναρτήσεις από όσους ακολουθείτε, στο κομμάτι For Your θα βλέπετε αναρτήσεις από τρίτους που απλά το Twitter θεωρεί πως σας ενδιαφέρουν.

The “For you” and “Following” tabs replace “Home” and “Latest” and will be pinned to the top of your timeline so you can easily switch between them. Swipe to switch timelines instead of tapping the icon. — Twitter Support (@TwitterSupport) January 11, 2023

Μπορείτε να δείτε πως θα φαίνεται η αλλαγή αυτή, μέσα από το παρακάτω tweet.

Twitter is now a really shit version of TikTok pic.twitter.com/3k6Q30wSFY — Matt Navarra (@MattNavarra) January 11, 2023

O Έλον Μασκ σημείωσε πως αυτή είναι η πρώτη από τις πολλές αλλαγές που θα έρθουν στο περιβάλλον χρήσης της υπηρεσίας στο επόμενο διάστημα.