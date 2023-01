To συναυλιακό RUDU FEST έρχεται και χειμώνα στην Αθήνα, 24-26 Ιανουαρίου!

Πάμε φεστιβάλ μιας και το Rudu Fest που αγαπήσαμε το καλοκαίρι στην Αμοργό, ετοιμάζει χειμερινή έκδοση!

Πάμε φεστιβάλ μιας και το Rudu Fest που αγαπήσαμε το καλοκαίρι στην Αμοργό, ετοιμάζει χειμερινή έκδοση! Το ακούραστο Rudu Bar, που βρίσκεται συνεχώς πίσω από πρωτόγνωρες εκδηλώσεις, φέρνει στην Αθήνα και στην έδρα του στα Πετράλωνα, το RUDU FEST! Μετά το επιτυχημένο κι άκρως απολαυστικό του ντεμπούτο στην Αμοργό, στις 24 με 26 Ιανουαρίου, έρχεται ένα συναυλιακό διήμερο που θα μας συγκλονίσει, παρέα με ένα μοναδικό closing party στις 26/01, στο Rudu Bar (Ηρακλειδών 70, Αθήνα), και στον χώρο εκδηλώσεων του Oddity (Ηρακλειδών 61, Αθήνα).

Στη σκηνή του Φεστιβάλ θα δούμε αγαπημένους καλλιτέχνες! Το Παιδί Τραύμα, που απολαύσαμε και το καλοκαίρι, μετά από δύο απανωτά sold out στο Gagarin205 αγαπάει το Rudu Fest ξανά και αναμένεται να προσφέρει εκρήξεις χορού! Η Nalyssa Green έρχεται με ένα κοκτέιλ μουσικής διάθεσης να μας ταξιδέψει σε μέρη μαγικά, οι εκρηκτικοί Dury Dava, οι αγαπημένες Someone Who Isn’t Me και το Gomenaki τους, ο αισθηματικής pop Capette και οι δυναμίτες AMKA, όλοι θα είναι εκεί! Την Πέμπτη 26/01 το Φεστιβάλ κλείνει με ένα μοναδικό πάρτυ με dj set του αγαπημένου μας Pan Pan στα ντεκ του Rudu!

Για να μην χάσεις λεπτό από τα νέα του RUDU FEST συντονίσου στο yang.gr! Κλείσε από τώρα τα εισιτήριά σου online στο viva.gr ή πήγαινε για ένα δροσερό κοκτέιλ στο Rudu Bar, όπου θα βρεις hard copy εισιτήρια!

https://fb.me/e/2cjr4Od21 / https://www.viva.gr/tickets/music/rudu-fest-the-winter-sessions/

DAY 1 - 24/1 - Oddity

Παιδί Τραύμα

Someone Who Isn’t Me

AMKA

DAY 2 - 25/1 - Oddity

Dury Dava

Nalyssa Green

Capétte

DAY 3 - 26/1 Closing Party – Rudu Bar

Pan Pan (dj set)

Προπώληση:

Viva (ηλεκτρονικά), Rudu Bar (εισιτήρια)

Προσφορά Early Birds (περιορισμένος αριθμός):

- Full Εισιτήριο Festival 18 ευρώ

Προπώληση:

- Full Festival εισιτήριο 22 ευρώ

-1ήμερο εισιτήριο 12 ευρώ

On Spot (πόρτα):

- 1ήμερο εισιτήριο 15 ευρώ