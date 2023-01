Νέο κόμικ της DC απεικονίζει τον «Joker» έγκυο

Μήπως το 2023 ξεκινάει με τους πιο περίεργους οιονούς;

Η είδηση έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και έχει προκαλέσει την περιέργεια χιλιάδων θαυμαστών ανά το κόσμο. Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από το καινούργιο τεύχος της DC: «Joker: The Man Who Stopped Laughing», απεικονίζει τον Joker να είναι έγκυος.

Αυτή η ιστορία δείχνει μια αντιπαράθεση μεταξύ του Τζόκερ και της Ζατάνα, καθώς η τελευταία ματαιώνει το σχέδιο του να κλέψει την παροχή νερού στο Γκόθαμ. Αηδιασμένη από το φλερτ του Joker, η Ζατάνα κάνει ένα από τα χαρακτηριστικά ξόρκια της: «Κανείς άλλος δεν θα αποκτήσει το μωρό σου».

Bruh this is how you know DC is out of ideas. They made Joker pregnant and had him give birth to a mud monster version of himself…💀💀💀 pic.twitter.com/bgxLSEUbY7