Στην κορυφή του πίνακα των πωλήσεων για το 2022 το God of War Ragnarok

Η κυκλοφορία του PlayStation συνέχισε την εξαιρετική της πορεία μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Το God of War Ragnarok έκλεισε στην κορυφή του πίνακα των πωλήσεων για τη Μεγάλη Βρετανία, όπως ανακοίνωσε η GfK που κάνει και τις σχετικές μετρήσεις.

Η προηγούμενη χρονιά έφτασε στο τέλος της με τον τίτλο της Sony Santa Monica στην πρώτη θέση των πωλήσεων, με τους ειδικούς να σημειώνουν πως σε αυτό συνέβαλλε τόσο η αυξημένη διαθεσιμότητα κονσολών, όσο και το ειδικό πακέτο της Sony με την κονσόλα και το παιχνίδι.

Σε επίπεδο πωλήσεων σε physical μορφή, το God of War Ragnarok ήταν το τέταρτο μεγαλύτερο λανσάρισμα παιχνιδιού στη Μ. Βρετανία.

Στη δεύτερη θέση έπεσε το FIFA 23, ενώ ακολούθησε το Mario Kart 8: Deluxe. Αναλυτικά η δεκάδα για το κλείσιμο του 2022 στην αγορά της Μ. Βρετανίας είχε ως εξής.



1. God of War Ragnarok

2. FIFA 23

3. Mario Kart 8: Deluxe

4. Call of Duty: Modern Warfare 2

5. Pokemon Violet

6. Nintendo Switch Sports

7. Pokemon Scarlet

8. Animal Crossing: New Horizons

9. Minecraft (Nintendo Switch)

10. Sonic Frontiers