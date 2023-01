Μόνο με ταυτότητα η πρόσβαση σε sites πορνογραφικού περιεχομένου στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ! (vid)

Νέος νόμος ζητάει από τους χρήστες του διαδικτύου να αποδεικνύουν την ηλικία τους.

Όσοι κάτοικοι της Λουιζιάνα θέλουν να απολαμβάνουν πορνογραφικό περιεχόμενο από τον υπολογιστή τους ή τις φορητές συσκευές, θα πρέπει να καταχωρούν πρώτα τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διπλώματος οδήγησής τους!

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από ένα νέο νόμο της Πολιτείας που απαιτεί από την 1η Ιανουαρίου όλα τα sites που φιλοξενούν πορνογραφικό περιεχόμενο σε ποσοστό άνω του 33.33% της ύλης τους να ζητούν κάποια τέτοια στοιχεία για την ηλικία των επισκεπτών τους.

Η επιβεβαίωση μπορεί να γίνει μόνο με κρατικό έγγραφο και ως εκ τούτου στην παρούσα φάση απαιτείται είτε η ταυτότητα, είτε το δίπλωμα οδήγησης.

Πλέον, sites όπως το Pornhub ανακατευθύνουν τους χρήστες σε μια υπηρεσία όπως το LA Wallet, όπου και γίνεται η σχετική διαδικασία επιβεβαίωσης.

Κάποιος χρήστης, μάλιστα, κατέγραψε τη διαδικασία σε video και την ανέβασε στο Twitter.

Hello from the surveillance state of Louisiana. People in Louisiana have to use their drivers license to go to pornhub. This is truly wild. Under his eye. https://t.co/uji6Jo3Tde pic.twitter.com/pVKEeVcCGw