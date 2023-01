Τo αφεντικό του UFC πλακώθηκε με την γυναίκα του μέσα σε νυχτερινό club (vid)

Της... κακομοίρας έγινε σε νυχτερινό μαγαζί ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του UFC, Ντάνα Γουάιτ και την σύζυγό του.

Τον γύρο του κόσμου κάνει το βίντεο με τον Ντάνα Γουάιτ και την σύζυγό του να ανταλλάσσουν χαστούκια σε νυχτερινό club, κατά την διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι.

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να τον χαστουκίζει και στη συνέχεια, το αφεντικό του UFC να ανταποδίδει. Το χτύπημα του πετυχημένου επιχειρηματία στην επί 30 χρόνια σύζυγό του ήταν πολύ σφοδρό, με αποτέλεσμα να την ρίξει κάτω μπροστά στα έκπληκτα μάτια άλλων θαμώνων.

UFC President Dana White and his wife were recorded having a physical fight in Mexico on New Year’s Eve.



White says a lot of alcohol was involved and that nothing like that ever happened before.



pic.twitter.com/qqoXDxhhA4