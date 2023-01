Με τουλάχιστον 256GB αποθηκευτικό χώρο θα κυκλοφορήσουν τα Samsung Galaxy S23

Τα νέα smartphones έρχονται με ολοένα και περισσότερη χωρητικότητα και η Samsung ακολουθεί την τάση.

Μέσα στους πρώτους μήνες του 2023 θα γνωρίσουμε και θα πιάσουμε στα χέρια μας τα Samsung Galaxy S23 και οι πληροφορίες για τη νέα σειρά smartphones της κορεατικής εταιρείας εμφανίζονται με ρυθμό πολυβόλου.

Σύμφωνα με τον Ahmed Qwaider στο Twitter, η Samsung αφήνει πίσω της την χωρητικότητα των 128GB και όλα τα μοντέλα θα ξεκινούν από τα 256GB.

Ο γνωστός leaker έκανε μια ανάρτηση που αναφέρει πως επιβεβαιωμένα θα κυκλοφορήσουν τα παρακάτω smartphones:

Samsung Galaxy S23: 8GB RAM/256GB αποθηκευτικό χώρο

Samsung Galaxy S23+: 8GB RAM/256GB αποθηκευτικό χώρο

Samsung Galaxy S23 Ultra: 12GB RAM/256GB ή 512GB ή 1ΤΒ αποθηκευτικό χώρο.

