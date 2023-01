10 videogames που περιμένουμε πως και πως το 2023 (vids)

Σημαντικές κυκλοφορίες σε PC, PlayStation και Nintendo Switch.

To 2023 φέρνει πολλά και σημαντικά videogames στην αγορά και οι εταιρείες ετοιμάζονται να ρίξουν στην αγορά από τις πρώτες ημέρες κάποιους σημαντικούς τίτλους. Ας δούμε 10 από τους πιο σημαντικούς που αναμένουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες (ή και μήνες), τουλάχιστον με τα δεδομένα κυκλοφορίας που έχουμε αυτή τη στιγμή.

Diablo 4

Το νέο μέρος της δημοφιλούς σειράς της Blizzard Entertainment ανακοινώθηκε στα τέλη του 2019 και πλέον έχουμε ημερομηνία κυκλοφορίας. Αναμένεται στις 6 Ιουνίου 20223 και θα προσφέρει πέντε playable classes που έχουν εμφανιστεί σε προηγούμενα μέρη του franchise.

Final Fantasy XVI

H σειρά Final Fantasy είναι από τις πιο σημαντικές της αγοράς του gaming και το 16ο παιχνίδι της έρχεται μέσα στο 2023, αρχικά μόνο στο PlayStation 5. Ο τίτλος θα προσφέρει ανοιχτό κόσμο και σύστημα μάχης με έντονο το στοιχείο της δράσης. Τα γεγονότα μας στέλνουν στην Valisthea, όπου και 6 διαφορετικά έθνη παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Hogwarts Legacy

Το νεότερο παιχνίδι της Avalanche Software στην κατηγορία των action RPG videogames. Το Hogwarts Legacy μας στέλνει στο Wizard World universe και βασίζεται στην ιστορία και τον κόσμο του Harry Potter. Αναμένεται αρχικά (10/02/23) σε PC, PS5, Xbox Series X και S και αργότερα σε PS4, Xbox One (04/04/23) και Nintendo Switch (25/06/23).

Horizon Call of the Mountain

To πρώτο σημαντικό first party franchise του PlayStation έρχεται στο PlayStation VR2 και μάλιστα στο λανσάρισμά του, στις 22 Φεβρουαρίου. Το Horizon Call of the Mountain είναι μια νέα περιπέτεια από την Firesprite και την Guerilla Games και αποτελεί spin-off της σειράς videogames Horizon με τον παίκτη να ζει τη δράση από άποψη πρώτου προσώπου.

Judas

Ένα νέο παιχνίδι που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο και ανήκει στην κατηγορία των first person shooters. Έρχεται από την Ghost Story Games, το νέο studio του δημιουργού Ken Levine και ο οποίος έχει βάλει την υπογραφή του στη θρυλική σειρά BioShock.

Marvel’s Spider-Man 2

Το νέο παιχνίδι Marvel’s Spider-Man έρχεται μέσα στο 2023 για το PS5 από την Sony. Οι Peter Parker και Miles Morales (πρωταγωνιστές των δύο προηγούμενων τίτλων) θα συνεργαστούν, ενώ βασικό ρόλο θα παίξει και ο Venom (με τη φωνή του Tony Todd). Μένει να δούμε πόσο θα έχει εξελιχθεί το gameplay.

Resident Evil 4

Το Resident Evil 4 κυκλοφόρησε αρχικά το 2005 για το GameCube και αποτελούσε ένα από τα παιχνίδια που ζητούσαν περισσότερο οι fans για επιστροφή στο σήμερα. Η Capcom δεν τους χάλασε το χατίρι και έτσι θα δούμε το remake του στις 24 Μαρτίου 2023. Ο Leon S. Kennedy ταξιδεύει σε ένα ισπανικό χωριό για να σώσει την κόρη του Προέδρου των ΗΠΑ από τους παρανοϊκούς Los Illuminados.

STALKER 2: Heart of Chernobyl

H ουκρανική ομάδα ανάπτυξης GSC Game World αντιμετώπισε τρομερά προβλήματα από τον πόλεμο που ζει η χώρα της τους τελευταίους μήνες, αλλά παρόλα αυτά ανακοίνωσε πως προχωράει με το development του αναμενόμενου first person shooter με στοιχεία survival horror και πως θα το κυκλοφορήσει μέσα στο 2023.

Starfield

Το πρώτο νέο IP της Bethesda Game Studios μετά από 25 χρόνια έρχεται στο πρώτο μισό του 2023. Οι παίκτες θα ταξιδέψουν σε έναν νέο διαστημικό κόσμο, όπου και μετά από μια μεγάλη διαμάχη ανάμεσα σε United Colonies και Freestar Collective, επικρατεί ειρήνη.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Το sequel του εκπληκτικού The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) έρχεται επιτέλους στις 12 Μαϊου για το Nintendo Switch. Στα νέα στοιχεία περιλαμβάνονται περιοχές που ίπτανται πάν από τη Hyrule και οι παίκτες θα μπορούν να μετακινούνται σε αυτές με έναν μηχανισμό που θυμίζει έντονα το The Legend of Zelda: Skyward Swordου του 2011.