Έρχεται σημαντική αλλαγή στην πλοήγηση του Twitter

O Έλον Μασκ ανακοίνωσε πως οι χρήστες θα πρέπει να περιμένουν κάτι διαφορετικό.

Μια σημαντική αλλαγή στην πλοήγηση φέρνει σύντομα το Twitter. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Έλον Μασκ, ο τρόπος που θα απολαμβάνουν το Twitter οι χρήστες θα αλλάξει μέσα στον Ιανουάριο.

Ουσιαστικά, θα επιτρέπεται η άμεση και εύκολη μετάβαση από το βασικό timeline στα top tweets, στα τελευταία tweets, αλλά και στα trending topics που ακολουθεί καθένας.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει αυτή τη στιγμή εναλλαγή με χρονολογική σειρά στο χρονολόγιο, ωστόσο αυτό που έρχεται είναι εντελώς διαφορετικό.

Οι ειδικοί εκτιμούν πως αυτή η αλλαγή θα κάνει πιο «καθαρό» το περιβάλλον χρήσης και σίγουρα θα βοηθήσει αρκετούς χρήστες να εντοπίζουν αυτά που τους ενδιαφέρουν περισσότερο.

Πάντως, μια τόσο σημαντική αλλαγή είναι βέβαιο πως θα πάρει και χρόνο για να τη συνηθίσουν όλοι.

New Twitter navigation coming in Jan that allows swiping to side to switch between recommended & followed tweets, trends, topics, etc.



Until then, tap stars icon on upper right of home screen to switch.