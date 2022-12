100 χρόνια Stan Lee: Η ιστορία του γίνεται ντοκιμαντέρ (vid)

Η ζωή του αγαπημένου δημιουργού θα γίνει ντοκιμαντερ, έπειτα από ανακοίνωση της Marvel. Θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2023.

Ο Stan Lee, μαζί Jack Kirby και Steve Ditko, δημιούργησε εμβληματικούς χαρακτήρες, όπως: ο Spider-Man, οι X-Men, ο Iron Man,ο Thor, ο Hulk, και άλλους πολλούς.Το Marvel Cinematic Universe ήρθε στις ζωές μας το 2008 και ως σήμερα η φανταστική ιστορία των σούπερ-ηρώων μας απασχολεί και θα μας απασχολεί για χρόνια.

Η Marvel Entertainment, την Τετάρτη (28/12), ανέβασε στο Twitter ένα βίντεο 25 δευτερολέπτων που επιβεβαιώνει την πρεμιέρα ενός ντοκιμαντέρ για Stan Lee στο Disney+ το 2023. Η είδηση ήρθε με αφορμή τα 100α γενέθλια του αείμνηστου δημιουργού κόμικς.

100 years of dreaming. 100 years of creating. 100 years of Stan Lee. Stan Lee, an Original documentary, is streaming 2023 on @DisneyPlus . pic.twitter.com/2ufWu77vB8

«100 χρόνια ονειροπόλησης. 100 χρόνια δημιουργίας. 100 χρόνια Stan Lee», έγραψε η Marvel Entertainment στη λεζάντα που συνόδευε το teaser. «Ο Stan Lee, ένα πρωτότυπο ντοκιμαντέρ, και θα προβληθεί το 2023 στο DisneyPlus».

Η εισαγωγή αυτών και άλλων χαρακτήρων στη δεκαετία του 1960 ήταν μια πρωτοποριακή κίνηση για την εποχή, ενώ στη δεκαετία του 1970 ο Lee αμφισβήτησε τους περιορισμούς της «Αρχής του Κώδικα Κόμικς», οδηγώντας έμμεσα σε αλλαγές των δημιουργημάτων του.

100 years ago, Stan was born in NYC. Over the last century, his work changed the pop culture landscape & influenced millions.



At LA Comic Con, fans left messages for Stan's centennial. Inspiration. Legend. Hero. These are some of the words that came up again & again. #StanLee100 pic.twitter.com/dHnXkHJukE