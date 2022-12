Εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες το Twitter, επιστρέφει σταδιακά η φυσιολογική λειτουργία

H πλατφόρμα αντιμετώπισε προβλήματα πριν από μερικές ώρες.

Πρόβλημα πρόσβασης στο Twitter είχαν αρκετοί χρήστες τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν και δεν μπορούσαν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους ή να δουν τα μηνύματα που έχουν αναρτήσει όσοι ακολουθούν.

Τα μηνύματα λάθους ήταν αρκετά και σύμφωνα με την ιστοσελίδα DownDetector, το αποκορύφωμα των αναφορών από χρήστες σημειώθηκε στις 05.30 ώρα Ελλάδος.

Σε κάποιους χρήστες, η πλατφόρμα έδειξε να μην μπορεί καν να τους συνδέσει στο λογαριασμό τους, ενώ σε άλλους με το πάτημα του πλήκτρου για το κεντρικό feed, απλά τους έκανε logout.

Σε άλλους εμφανίστηκε ένα μήνυμα λάθους, ενώ ελάχιστοι σημείωσαν πως ενώ στο desktop είχαν θέμα, το Twitter App στο κινητό τους τηλέφωνο έδειξε να δουλεύει σωστά.

Προς το παρόν δεν έγινε γνωστό τι προκάλεσε αυτό το χαμό, καθώς ούτε ο λογαριασμός υποστήριξης του Twitter έκανε κάποια σχετική ανάρτηση με παραπάνω πληροφορίες.

Ο Έλον Μασκ, πάντως, σημείωσε πως έγιναν κάποιες αλλαγές στο παρασκήνιο, οπότε κάποιοι συμπέραναν πως ήταν λογικό να δούμε και ένα τέτοιο περιστατικό αποσυνδέσεων και προβλημάτων.

Από τις 08.30 ώρα Ελλάδος, η κατάσταση φαίνεται να έχει βελτιωθεί και η πλατφόρμα να έχει επιστρέψει στη φυσιολογική της λειτουργία.

Significant backend server architecture changes rolled out. Twitter should feel faster.