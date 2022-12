Πέθανε σε ηλικία 31 ετών ο Τζο Μέρσα, εγγονός του Μπομπ Μάρλεϊ

Ο Αμερικανο-Τζαμαϊκανός καλλιτέχνης της ρέγκε ακολουθούσε τα χνάρια του παππού και του πατέρα του, Στίβεν Μάρλεϊ. Δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία θανάτου.

Ο Τζόσεφ «Τζο Μέρσα» Μάρλεϊ, γιος του μουσικού Στίβεν Μάρλεϊ και εγγονός του θρύλου της ρέγκε Μπομπ Μάρλεϊ, πέθανε σε ηλικία 31 ετών. Την είδηση επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του τραγουδιστή στο περιοδικό Rolling Stone, ωστόσο δεν ανακοίνωσε την αιτία θανάτου.

O καλλιτέχνης της ρέγκε με καταγωγή από τη Τζαμάικα και την Αμερική βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε ένα όχημα, σύμφωνα με το tweet που έγραψε ο δημοσιογράφος Άμπκα Φιτζ-Χένλεϊ την Τρίτη (27/12).

Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Νότιας Φλόριντ WZPP δημοσίευσε στο Instagram ότι ο Τζο Μέρσα πέθανε από κρίση άσθματος χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, αλλά δεν προσδιορίζει και την τοποθεσία που συνέβη. Σημειώνεται ότι ο τραγουδιστής ήταν παντρεμένος και είχε μια κόρη.

Rest in power Jo Mersa Marley 🕊️ sending our heartfelt condolences to family and friends. 🙏🏽 pic.twitter.com/kbSUO8NoG4