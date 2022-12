Εικόνες σοκ: Υπάλληλος μίνι μάρκετ στην Λουιζιάνα έριξε παγωμένο νερό σε άστεγη (vid)

Με την δημοσίευση του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την κατακραυγή που ακολούθησε, η απόφαση της απόλυσης της γυναίκας από τον ιδιοκτήτη ήταν μονόδρομος.

Όπως είναι γνωστό οι ΗΠΑ πλήττονται από την χιονοθύελλα του αιώνα, με τις ιστορικές θερμοκρασίες έως και -56 βαθμους Κελσίου. Κάθε μέρα ο αριθμός των θανάτων αυξάνεται και οι εικόνες που έρχονται από παγωμένα τοπία είναι σοκαριστικές. Η «πολική βόμβα» έχει αφήσει το στίγμα της και η μητέρα φύση «δείχνει» το άγριο πρόσωπο της.

Έχοντας αυτά υπόψη η κίνηση της υπαλλήλου του μίνι μάρκετ σε αφήνει στήλη άλατος. Όπως φαίνεται και στο βίντεο η γυναίκα παίρνει ένα κουβά γεμάτο παγωμένο νερό και το ρίχνει στην άστεγη γυναίκα, αφήνωντας την άναυδη και ανήμπορη να αντιδράσει.

Η 44χρονη Κέισι Γιανγκ, παρουσιάζεται στο βίντεο να βρέχει την άστεγη γυναίκα και να της φωνάζει: «Φύγε! Δεν το ξαναλέω. Φύγε!», ενώ εκείνη την κοιτά σαστισμένη χωρίς να της απαντά.

Η Κέισι ανέβασε το βίντεο στα social media της για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ισχυριζόμενη πως επρόκειτο για μία ομάδα αστέγων που είχαν κατασκηνώσει στο πάρκινγκ του καταστήματος που δούλευε χωρίς να φεύγουν και έτσι αναγκάστηκε να καλέσει την αστυνομία να τους διώξει.

Μια συνάδελφος της Γιανγκ δήλωσε, πως η 44χρονη είναι γνωστή για την φροντίδα που παρέχει στους αστέγους της περιοχής και ότι έχασε την ψυχραιμία της το πρωί που τραβήχτηκε το βίντεο.

Louisiana convenience store worker fired after hurling bucket of water over homeless woman sitting outside during 26 degree weather. pic.twitter.com/wKC147yJrP