Έρχεται το New Game+ Mode στο God of War Ragnarok

Μέσα στην άνοιξη του 2023 αναμένεται να προστεθεί στο παιχνίδι.

Η Sony Santa Monica ανακοίνωσε πως το God of War Ragnarok θα υποδεχτεί νέο περιεχόμενο μέσα στο 2023.

Συγκεκριμένα, την άνοιξη της νέας χρονιάς οι κάτοχοι του τίτλου σε PS4 και PS5 θα μπορούν να αξιοποιήσουν τη λειτουργία New Game+.

Περισσότερες πληροφορίες δεν έγιναν γνωστές στην παρούσα φάση, αφού η ομάδα ανάπτυξης απλά δημοσίευσε ένα σχετικό αστείο (σύντομης διάρκειας video) και λίγες λέξεις στο tweet της ανακοίνωσης.

We know many of you have been asking, so we’re happy to confirm that New Game Plus will be coming to #GodofWarRagnarok in Spring 2023!



We’ll share more details once we get closer to the release! pic.twitter.com/vmv5X2USuW