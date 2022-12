€1.000 μετρητά εγγυημένα* κάθε μέρα στο Magic Box της bwin!

Στην bwin λέμε… it’s this time of the year και γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα με €1.000 μετρητά εγγυημένα κάθε μέρα στο Magic Box, με τη συμμετοχή στην προσφορά* να είναι δωρεάν!

Η πιο όμορφη εποχή του χρόνου καταφτάνει και στην bwin τη ζεις νωρίτερα και σε άλλο επίπεδο! Κι αυτό, γιατί το… unboxing και φέτος είναι διαφορετικό στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα! Το εορταστικό Magic Box, σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις δικά σου €1.000 μετρητά κάθε μέρα μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου! Τα δώρα όμως δεν τελειώνουν εδώ!

bwin - €1.000 μετρητά κάθε μέρα με δωρεάν συμμετοχή στο Magic Box*!

Η «μαγική» στιγμή που ανοίγει το Magic Box είναι πασπαλισμένη από την απαραίτητη… χρυσόσκονη γιατί εκτός από τα μετρητά, κάθε άνοιγμα του κουτιού μοιράζει εγγυημένα έπαθλα σε καζίνο και στοίχημα. Το καλύτερο; Η κάθε μέρα αποτελεί νέα ευκαιρία για διπλό δώρο στη bwin!

Διπλό δώρο στην bwin! Και έπαθλο και €1.000 μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σου κάθε μέρα στο εορταστικό Magic Box*!

Μπαίνεις στο bwin.gr, επιλέγεις το Magic Box για ένα καθημερινό έπαθλο και αυτομάτως συμμετέχεις δωρεάν στην κλήρωση για τα μετρητά. €1000 μετρητά εγγυημένα κάθε μέρα και χωρίς απαιτήσεις πονταρίσματος!

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114 | Υπεύθυνο Παιχνίδι | *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Η προσφορά ισχύει μέχρι 10/1/23 για εγγεγραμμένους παίκτες που έχουν πραγματοποιήσει μία κατάθεση. Η συμμετοχή στις κληρώσεις είναι δωρεάν.