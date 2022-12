Speedometer 3: Google, Apple και Mozilla συνεργάζονται για ένα καλύτερο μέλλον στους browsers

Τρεις ανταγωνιστές θέλουν να ορίσουν ένα κοινό πλαίσιο.

Google, Apple και Mozilla φαίνεται πως συνεργάζονται για να θεσπιστούν κάποια καλύτερα benchmarks σε ότι αφορά τους web browsers.

Το Speedometer 3 θα είναι ένας νέος μηχανισμός που θα συμφωνηθεί και από τους τρεις και θα καταγράφει καλύτερα τη συμπεριφορά των προγραμμάτων πλοήγησης στο διαδίκτυο για να βγάζει κάποια ασφαλή συμπεράσματα. Η κοινή αυτή πράξη θα απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη κάποιων εκ των τριών για όποιες σημαντικές αλλαγές υποστεί στο μέλλον, ενώ για κάποιες λιγότερο σημαντικές απλά θα αρκεί η άποψη δύο ή και ενός.

Στόχος είναι να υπάρξουν στο μέλλον πιο αντικειμενικές κριτικές για την ταχύτητα και τη λειτουργικότητα όλων των προγραμμάτων, έτσι ώστε να βγαίνουν πιο ασφαλή συμπεράσματα για το τι προσφέρει κάθε εταιρεία.

Το Speedometer 2, που είναι αυτή τη στιγμή μια σταθερά για την αγορά, αναπτύχθηκε από την ομάδα WebKit της Apple.

Το Speedometer 3 είναι στα σπάργανα και στην παρούσα φάση δεν έχει να προσφέρει κάποια σταθερή έκδοσή του για έλεγχο.

Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν το Speedometer 2.1.

Unlike some past benchmarks, Speedometer 3 is being started as a cross-industry collaborative effort.

Building this will be hard work, and working together gives us a chance to build the best version to help make the Web faster for years to come. https://t.co/lZyegpIAeW