Το Twitter αναστέλλει λογαριασμούς δημοσιογράφων που καλύπτουν το ρεπορτάζ τεχνολογίας

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Έλον Μασκ, το Twitter άρχισε να διακόπτει αναίτια τη λειτουργία accounts.

Δημοσιογράφοι του εξωτερικού ανακάλυψαν πριν από μερικές ώρες ότι οι λογαριασμοί που διατηρούν στο Twitter έκλεισαν. Σύμφωνα με τον Μπεν Κόλινς του NBC News, το κοινό που είχαν οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι είναι ότι κάλυπταν το ρεπορτάζ των social media και του Έλον Μασκ, αλλά και όλων των εξελίξεων των τελευταίων μηνών που ήταν ταραχώδεις για τον γνωστό δισεκατομμυριούχο. Μάλιστα, ο Κόλινς δημοσίευσε και ολόκληρη τη λίστα των ονομάτων των συναδέλφων του σε ένα νήμα που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Και όλα αυτά έρχονται μετά τις δηλώσεις του Μασκ ότι είναι υποστηρικτής της ελευθερίας λόγου και πως η νέα εποχή του Twitter θα είναι διαθέσιμη για όλους για να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ένας από τους δημοσιογράφους που είδε το λογαριασμό του να κλείνει είναι ο Ντάνι Ο’Σάλιβαν του CNN, ο οποίος μάλιστα στα τελευταία του τιτιβίσματα ανάρτησε δηλώσεις του Τζακ Σουίνι, του φοιτητή που είχε δημιουργήσει το λογαριασμό που παρακολουθούσε τις πτήσεις του ιδιωτικού τζετ που χρησιμοποιεί ο Μασκ (και που είδε και τα δύο accounts να κλείνουν τις τελευταίες ημέρες).

Ένας άλλος, ο Ντρου Χάρουελ, είδε το λογαριασμό του να κλείνει μετά από αναρτήσεις που αφορούσαν αρθρογραφία σχετικά με την έκρηξη δημοφιλίας που βλέπουν ανταγωνιστικές πλατφόρμες του Twitter από την ημέρα που ανέλαβε τις τύχες του ο Έλον Μασκ.

Ο Ράιαν Μακ των New York Times δεν έχει πλέον πρόσβαση στο λογαριασμό του καθώς κάλυψε σε ρεπορτάζ τις αλλαγές πολιτικής που έγιναν τις τελευταίες ημέρες στην πλατφόρμα, ενώ ο Ματ Μπάιντερ του Mashable μετά από ένα retweet που έκανε σε ένα ποστ που αμφισβητούσε τους ισχυρισμούς του Μασκ ότι ακολουθεί αυτόν και τον γιό του ένας μανιακός. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης του Twitter επιβεβαίωσε τις απενεργοποιήσεις των λογαριασμών με μια απάντηση σε ένα σχετικό tweet.

Same doxxing rules apply to “journalists” as to everyone else