Arctic Monkeys, The Hives & Willie J Healey στο Release Athens 2023

Το Release Athens 2023 υποδέχεται τους Arctic Monkeys, την Τετάρτη 19 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού!

Το μεγαλύτερο rock συγκρότημα των ημερών μας, με τις αμέτρητες επιτυχίες και τις σπουδαίες live εμφανίσεις, έρχεται στην Αθήνα για την κορυφαία μουσική βραδιά του φετινού καλοκαιριού.

Μαζί τους, οι εκρηκτικοί The Hives, στην πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, και o ξεχωριστός Willie J Healey.

Έχουν περάσει 20 χρόνια από την ημέρα που τέσσερις παιδικοί φίλοι από το High Green του Sheffield αποφάσισαν να φτιάξουν μια μπάντα που πολύ γρήγορα έμελλε να κατακτήσει τον κόσμο. Οι Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders, παρέα με τον Nick O’Malley από το 2006, είδαν τη φήμη τους να μεγαλώνει με ιλιγγιώδη ρυθμό, «από στόμα σε στόμα», και μετά από τα πρώτα demo που κυκλοφόρησαν ελεύθερα στο internet δεν άργησαν να καταλήξουν στην αγκαλιά της εμβληματικής Domino Records.

Τον Οκτώβρη του 2005, κυκλοφόρησαν το 1ο τους single, “I Bet You Look Good on the Dancefloor”. Τραγούδι-ύμνος μιας ολόκληρης γενιάς, πήγε κατευθείαν στην κορυφή των βρετανικών charts και αποτέλεσε τον απόλυτο προπομπό για την τεράστια καριέρα μιας μπάντας που τα επόμενα χρόνια θα γινόταν το μεγαλύτερο indie rock όνομα του 21ου αιώνα.

Το έξοχα τιτλοφορημένο ντεμπούτο τους, “Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not” (2006), έσπασε όλα τα κοντέρ πωλήσεων την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του και σάρωσε κάθε πιθανό βραβείο μέχρι το τέλος τους έτους. Η δεύτερη δισκογραφική δουλειά τους, “Favourite Worst Nightmare”, τους καθιέρωσε οριστικά οδηγώντας τους στη θέση του headliner στο Glastonbury και σε δύο μυθικές sold out εμφανίσεις στο Manchester, τις οποίες το NME χαρακτήρισε ως «συναυλίες μιας ολόκληρης γενιάς».

Η συνέχεια ήταν εξίσου εντυπωσιακή. Οι δίσκοι που ακολούθησαν - “Humbug” (2009), “Suck It See” (2011), “AM” (2013), “Tranquility Base Hotel & Casino” (2018) αλλά και το ολοκαίνουργιο “The Car” - κατέστησαν τους Arctic Monkeys ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής των τελευταίων 20 ετών, τόσο δημιουργικά όσο και εμπορικά (με πάνω από 25 εκατομμύρια πωλήσεις και 30 εκατομμύρια digital followers σε ολόκληρο τον κόσμο), αποδεικνύοντας πως είναι μία ανήσυχη μπάντα που εξελίσσει τον ήχο της από album σε album και, ταυτόχρονα, αναδεικνύοντας τον Alex Turner ως τον πιο ταλαντούχο στιχουργό της εποχής μας και έναν πραγματικά ξεχωριστό συνθέτη και χαρισματικό frontman, με 8 συνεχόμενα νο 1 albums στη Βρετανία (6 με τους Arctic Monkeys και 2 με τους Last Shadow Puppets).

Την Τετάρτη 19 Ιουλίου, οι Arctic Monkeys των αξεπέραστων “R U Mine?”, “505”, “Do I Wanna Know?”, “Star Treatment”, “Why’d You Only Call Me When You’re High?” και “Fluorescent Adolescent”, μεταξύ πολλών άλλων, θα ανέβουν στη σκηνή της Πλατείας Νερού για μια βραδιά που θα αποτελέσει το απόλυτο μουσικό ραντεβού της χρονιάς.

Οι The Hives δημιουργήθηκαν στο πρώτο μισό των 90s, σε μια μικρή πόλη της Βόρειας Σουηδίας, φανερώνοντας από την αρχή την αγάπη τους για το garage rock των 60s με την κυκλοφορία του σαρωτικού “Barely Legal”, το 1997. Έπρεπε όμως να βγει στο φως το αριστουργηματικό “Veni Vidi Vicious” (2000) για να αναγνωριστεί το ταλέντο τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Με επιτυχίες όπως τα “Hate To Say I Told You So” και “Main Offender”, το άλμπουμ έγινε χρυσό στη Σουηδία και εκτόξευσε τους Hives στην πρώτη γραμμή της ροκ μουσικής ενώ το Rolling Stone το συμπεριέλαβε στους 100 κορυφαίους δίσκους των 00s.

Η φήμη τους γιγαντώθηκε με την κυκλοφορία του “Tyrannosaurus Hives” (2004) και τους οδήγησε στα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ, όπου απέδειξαν πως είναι μία από τις καλύτερες live μπάντες της κιθαριστικής μουσικής, ενώ το 2012 το Spin Magazine ανέδειξε τον ηγέτη τους, Howlin’ Pelle Almqvist, ως έναν από τους κορυφαίους frontmen όλων των εποχών.

Ο Willie J Healey κατάγεται από την Οξφόρδη και μέσα σε πέντε χρόνια κατάφερε να εδραιωθεί ως ένας από τους πιο ιδιαίτερους, νέους συνθέτες της Αγγλίας. Μέχρι σήμερα, έχει κυκλοφορήσει δύο ολοκληρωμένους δίσκους (“People and Their Dogs” και “Twin Heavy”), οι οποίοι ξεχώρισαν χάρις στο κοφτερό χιούμορ των στίχων και τις έξοχες pop μελωδίες του, ενώ το 2023 αναμένεται να είναι η πιο σημαντική χρονιά της μέχρι τώρα καριέρας του.

Την άνοιξη θα κυκλοφορήσει ο τρίτος του δίσκος, με τον τίτλο “Bunny”, όπου αφήνει πίσω του την pop και αντλεί έμπνευση από funk, soul και R&B, και θα ακολουθήσει τους Arctic Monkeys στην ευρωπαϊκή περιοδεία που θα τους φέρει και στην Αθήνα, την Τετάρτη 19 Ιουλίου.

Η προπώληση ξεκινάει την Παρασκευή 16/12, στις 11:00, προς 65€ και για συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 170€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.



Διάθεση εισιτηρίων:



Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα www.releaseathens.gr / www.viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης



Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

