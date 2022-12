Αυτά είναι τα παιχνίδια που έρχονται στο PlayStation Plus τον Δεκέμβριο

Στην κατηγορία των κλασικών (και όχι μόνο) τίτλων.

Περαιτέρω ενίσχυση της βιβλιοθήκης παιχνιδιών του PlayStation Plus ανακοίνωσε η Sony και η ομάδα του PlayStation με νέους τίτλους που θα προστεθούν στην υπηρεσία τον Δεκέμβριο.

Τα νέα games έρχονται για τους συνδρομητές των PlayStation Plus Extra και PlayStation Plus Premium και ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες.

Συγκεκριμένα οι παίκτες θα υποδεχτούν τα WWE 2K22, μία γκάμα από Far Cry και Yakuza games, αλλά και τίτλους που θα τους στείλουν για περιπέτεια στη Μέση Γη.

Μαζί με αυτά, και κάποια παιχνίδια του παρελθόντος από τις εποχές των PS1, PS2, PS3 και PSP.

Όλα αυτά θα αρχίσουν να γίνονται διαθέσιμα στους συνδρομητές από τις 20 Δεκεμβρίου, εκτός από το WWE 2K22 που θα προστεθεί στις 3 Ιανουαρίου 2023.

PlayStation Plus Extra and Premium | Games

WWE 2K22 | PS4

Far Cry 5 | PS4

Far Cry New Dawn | PS4

Far Cry Primal | PS4

Mortal Shell | PS4, PS5

Judgment | PS4, PS5

Yakuza: Like a Dragon | PS4, PS5

Yakuza 6: The Song of Life | PS4

Middle Earth: Shadow of Mordor | PS4

Middle-Earth: Shadow of War | PS4

The Pedestrian | PS4, PS5

Evil Genius 2 | PS4, PS5

Adventure Time Pirates of the Enchiridion | PS4

Ben 10: Power Trip | PS4, PS5

Gigantosaurus The Game | PS4

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition | PS4

Worms W.M.D | PS4

The Escapists 2 | PS4