Επίσημο: Ανακοινώθηκε τηλεοπτική σειρά βασισμένη στο God of War videogame!

Έρχεται στο Amazon Prime που δείχνει κι αυτό να στρέφεται προς το gaming.

Η απήχηση που έχουν οι τηλεοπτικές παραγωγές που σχετίζονται με το gaming φαίνεται πως… χτύπησαν καμπανάκια στο Amazon Prime και έτσι πριν από μερικές ώρες ανακοινώθηκε ότι η πλατφόρμα συμφώνησε με το PlayStation για μεταφορά του God of War στη μικρή οθόνη.

Η πληροφορία για αυτή την συνεργασία εμφανίστηκε κάποια στιγμή μέσα στον Μάρτιο και πλέον επιβεβαιώνεται επίσημα. Η ιστορία θα καλύπτει την εποχή του Kratos στην Νορβηγία, έχοντας αφήσει για πάντα πίσω του το παρελθόν στην Ελλάδα.

Μετά το θάνατο της γυναίκας του, ο δημοφιλής χαρακτήρας ξεκινάει ένα ταξίδι με το γιο του για να σκορπίσουν τις στάχτες της από το πιο ψηλό βουνό, θέλοντας έτσι να εκπληρώσουν την τελευταία της επιθυμία. Η σειρά θα είναι live-action και μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορίες για το καστ και τους ανθρώπους που θα αναλάβουν την παραγωγή.

Σύμφωνα με νεότερο ρεπορτάζ του Deadline, η νέα σειρά θα είναι διαθέσιμη σε πάνω από 240 χώρες του κόσμου, θέλοντας να εκμεταλλευτεί έτσι η Amazon την εμπορικότητα της σειράς. Σχόλιο πάνω στην εξέλιξη έκανε και ο παραγωγός του God of War (2018), Κόρι Μπάρλογκ, ο οποίος τονίζει πως περιμένει με αγωνία να μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες για το νέο αυτό project.

such a great team I get to work with on this. cannot wait for you all to see more, but it will be a while.



until then...never heard of it.







‘God Of War’ Adaptation Of PlayStation Video Game Gets Prime Video Series Order https://t.co/y9zFeGna1e via @Deadline