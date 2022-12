To Twitter κατεβάζει τον λογαριασμό που παρακολουθούσε το ιδιωτικό τζετ του Έλον Μασκ

Παρά την υπόσχεση του ίδιου πως κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.

Το @ElonJet δημιουργήθηκε με στόχο να καταγράφει και να μεταδίδει πληροφορίες για τις κινήσεις και τα ταξίδια του Έλον Μασκ με το ιδιωτικό του τζετ. Ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter είχε υποσχεθεί πως θέλει να υπάρχει απόλυτη ελευθερία λόγου στην πλατφόρμα και παρά το γεγονός ότι ο λογαριασμός έθετε σε κίνδυνο την προσωπική του ασφάλεια, δεν θα τον… άγγιζε.

My commitment to free speech extends even to not banning the account following my plane, even though that is a direct personal safety risk