My market Local: Μήπως ήρθε η στιγμή να ανοίξεις το δικό σου My market στη γειτονιά σου;

Τα My market εισέρχονται στο χώρο του franchising και σου δίνουν το κλειδί της επόμενης επιχείρησής σου στο χέρι.

Ίσως να έχεις σκεφτεί κι εσύ να κάνεις το πρώτο σου βήμα στις επιχειρήσεις, αλλά πάντα κάτι σε σταματά. Συνήθως αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο που απαιτείται για μια τέτοια επένδυση. Αν όμως σου λέγαμε πως τώρα μπορείς να ανοίξεις το δικό σου σούπερ μάρκετ γειτονιάς με ένα μικρό αρχικό κεφάλαιο, τι θα σκεφτόσουν; Κι όμως, το κάνουν πράξη τα My market, καλωσορίζοντας τα My market Local.

Το franchising είναι πλέον παγκοσμίως αποδεκτό ως το σύστημα που προσφέρει τη καλύτερη σχέση επένδυσης - απόδοσης με ταυτόχρονη μείωση ή και εξάλειψη του επιχειρηματικού κινδύνου. Έτσι, τα My market αποφάσισαν να δώσουν ουσιαστικά το κλειδί στο χέρι σε ανθρώπους με φιλοδοξία και όρεξη για δουλειά, οι οποίοι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Ύστερα από συστηματική έρευνα, προετοιμασία και μια ξεκάθαρη στρατηγική, η εταιρεία αναπτύσσει ένα πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων λιανικής μέσω της μεθόδου της δικαιόχρησης (franchising) και αναζητεί τον επόμενο ιδιοκτήτη ενός My market Local. Και το καλύτερο; Tα My Market αναλαμβάνουν να χρηματοδοτήσουν το μεγαλύτερο μέρος της απαιτούμενης επένδυσης για ένα κατάστημα My market Local.

Κάθε νέα επιχείρηση θα έχει σύγχρονο, φιλικό και πάνω απ' όλα λειτουργικό χαρακτήρα, ενώ ο στόχος της είναι να καλύψει τις καθημερινές βασικές ανάγκες των πελατών. Παράλληλα, κάθε My market Local θα βρίσκεται σε κεντρικά σημεία περιοχών, με έντονη κίνηση και εύκολη πρόσβαση, κοντά σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Το μέγεθός των καταστημάτων κυμαίνεται μεταξύ 120-200 τ.μ. στο ενιαίο επίπεδο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο και θα παρέχει 3.000 έως 4.500 ενεργούς κωδικούς. Φυσικά, θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας με διευρυμένο ωράριο και Κυριακές, ενώ θα παρέχεται συνεχής εκπαίδευση, πρόοδος, συμβουλευτική στήριξη, βελτίωση και ανάπτυξη του συστήματος λειτουργίας του καταστήματος.

Η εταιρεία στοχεύει σε ανάπτυξη 280 σημείων σε όλη την Ελλάδα σε βάθος 10ετίας, ενώ για το πρώτο διάστημα, το πλάνο ανάπτυξης επικεντρώνεται στην Αττική. Το πρώτο κατάστημα λειτουργεί ήδη από τον Μάιο του 2021 στην Κυψέλη, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε και η λειτουργία του 2ου My market Local στην Καλλιθέα.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως τα My market Local, επικεντρώνονται στην εγγύτητα και την ευκολία, τόσο για τον επιχειρηματία που θα προχωρήσει στην επένδυση, όσο και για τον καταναλωτή που θα επιλέξει το κατάστημα για τις αγορές του, διατηρώντας παράλληλα τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει η αλυσίδα. Μήπως έφτασε η στιγμή λοιπόν να αποκτήσει το δικό σου My market Local στη γειτονιά σου; Βρες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το franchise των My market στο www.mymarket.gr/franchise.