Επιστρέφει σήμερα το Twitter Blue, πιο ακριβή η συνδρομή μέσω iOS

Μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα, η συνδρομητική υπηρεσία επαναλανσάρεται σήμερα.

Μετά από μία αποτυχημένη προσπάθεια στις αρχές Νοεμβρίου, το Twitter επαναφέρει ξανά σήμερα το Twitter Blue, τη συνδρομητική του μορφή με μία σειρά από παροχές.

Η εταιρεία της πλατφόρμας ανακοίνωσε πως το μηνιαίο αντίτιμο για πρόσβαση σε αυτές παραμένει στα 8 δολάρια το μήνα, αρκεί η εγγραφή να μην γίνει από συσκευές iOS.

Η διαφωνία του Έλον Μασκ με την Apple για την προμήθεια 30% που κρατάει από κάθε συναλλαγή που γίνεται μέσα από το οικοσύστημα συσκευών της μπορεί να μην έφερε το σχίσμα ανάμεσα στις δύο εταιρείες (μετά και από τη συνάντηση με τον Τιμ Κουκ), αλλά φαίνεται πως ο ισχυρός άνδρας του Twitter δεν φαίνεται διατεθειμένος να… χαρίσει λεφτά.

Έτσι, όσοι κάνουν εγγραφή από το iPhone τους πχ. θα κληθούν να εγγραφούν στο Twitter Blue με αυξημένη τιμή και συγκεκριμένα με 11 δολάρια το μήνα.

Στα υπόλοιπα, τώρα, για να αποφευχθεί το χάος που συνάντησε η αγορά πριν από ένα μήνα, όσοι ενδιαφέρονται για το μπλε εικονίδιο πιστοποίησης δίπλα από το όνομά τους θα πρέπει να καταχωρήσουν έναν τηλεφωνικό αριθμό και στην περίπτωση που θελήσουν να αλλάξουν username, φωτογραφία ή και όνομα που εμφανίζεται στο προφίλ, αυτό θα αφαιρείται μέχρι να εξεταστεί ξανά ο χρήστης.

Μέσα στις υπόλοιπες παροχές του Twitter Blue περιλαμβάνεται η δυνατότητα για ανάρτηση μεγαλύτερης διάρκειας και καλύτερης ποιότητας videos, η εμφάνιση λιγότερων διαφημίσεων και η δυνατότητα επεξεργασίας αναρτήσεων.

