Star Wars Jedi Survivor, στις 16 Μαρτίου η κυκλοφορία του

Σύμφωνα με διαρροή από τη σελίδα του προϊόντος στο Steam.

Το νέο παιχνίδι Star Wars της EA θα κυκλοφορήσει στις 16 Μαρτίου 2023, όπως μαρτύρησε πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια η σελίδα του στο Steam.

Το Star Wars Jedi: Survivor αναπτύσσεται από την Respawn Entertainment και θα κυκλοφορήσει για PC, PS5 και Xbox Series X/S. Οι πληροφορίες θα αποκαλυφθούν στα Game Awards τα ξημερώματα της Παρασκευής και όπως ήταν λογικό, μετά από κάποια ώρα αφαιρέθηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Valve.

Σύμφωνα με τα όσα πρόλαβαν να αποθηκεύσουν οι χρήστες, οι παίκτες θα συνεχίσουν την ιστορία του Cal Kestis σε περιβάλλον third person action adventure 5 χρόνια μετά τα γεγονότα του πρώτου game.

Ο πρωταγωνιστής θα κληθεί να αντιμετωπίσει νέους εχθρούς και προκλήσεις και να σταθεί όρθιος στις πιο «σκοτεινές» ημέρες του γαλαξία.

Όσοι προ-παραγγείλουν το game θα μπορέσουν να αποκτήσουν διάφορα διακοσμητικά αντικείμενα για τον χαρακτήρα, ενώ θα διατεθεί και μια deluxe έκδοση που θα περιλαμβάνει αρκετό έξτρα υλικό αυτής της λογικής.

The journey continues…



Experience the action-packed gameplay of Star Wars Jedi: Survivor @thegameawards – streaming live Dec. 8: https://t.co/1zOZ1Piywh #StarWarsJediSurvivor pic.twitter.com/g2mabUWVXy