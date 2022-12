Ανακαλύφθηκε στην Αλάσκα αποτύπωμα τυραννόσαυρου Rex

Το αποτύπωμα βρέθηκε στο στο Εθνικό Μνημείο Aniakchak

Ένα τεράστιο αποτύπωμα που ανακαλύφθηκε σε ένα απομακρυσμένο εθνικό πάρκο της Αλάσκας στις 28 Νοεμβρίου αποδείχθηκε ότι είναι τελικά ίχνος τυραννόσαυρου Rex.

Το μοναδικό εύρημα είναι η πρώτη απόδειξη ότι τα κάποτε τρομακτικά θηρία περιφέρονταν στην περιοχή, σύμφωνα με τους δασοφύλακες.

Οι ιθύνοντες στο εθνικό πάρκο του Katmai ανάρτησαν στο Twitter μία φωτογραφία με το αποτύπωμα και έγραψαν στη λεζάντα «RAWR!».

RAWR! This is the full-size track of a Tyrannosaurus Rex discovered in Aniakchak (which Katmai also administers). While we already knew dinosaurs roamed this land, this is the first evidence of T-Rex we have found. If you had seen this, would you have recognized it as a track? pic.twitter.com/a9p2jsoxFs