Οι Blind Guardian, ένα συγκρότημα – θρύλος του metal, επιστρέφουν στην Αθήνα για μία σπουδαία βραδιά, το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023!

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Floyd, το νέο μεγάλο venue της πόλης που θα βρίσκεται στον ολοκληρωτικά αναμορφωμένο και ανακατασκευασμένο χώρο της οδού Πειραιώς 117!

Μετά τη θριαμβευτική εμφάνισή τους στο Release Athens 2022, όπου είχαμε την τύχη να απολαύσουμε ολόκληρο το αξεπέραστο “Somewhere Far Beyond”, οι Blind Guardian επιστρέφουν στο πλαίσιο της The God Machine Tour 2023, για να παρουσιάσουν τον αριστουργηματικό νέο δίσκο τους, μαζί με όλα τα κλασικά τους τραγούδια.

Η προπώληση ξεκινάει στα 35€ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 40€.

Διάθεση εισιτηρίων:

• Τηλεφωνικά στο 11876

• Online στο www.viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s

και Viva Spot Τεχνόπολης

Blind Guardian + special guest (tba): Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023, Floyd (Πειραιώς 117, Γκάζι)

Οι Blind Guardian δημιουργήθηκαν το 1984 σε μια μικρή πόλη της – τότε - Δυτικής Γερμανίας και έμελλε να εξελιχθούν σε ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα του ευρωπαϊκού metal, καθορίζοντας αυτό που πλέον γνωρίζουμε ως power metal. Με μια εντυπωσιακή δισκογραφία που κορυφώθηκε στα 90s, χάρις σε ένα αξεπέραστο κουαρτέτο δίσκων (“Tales From The Twilight World”, “Somewhere Far Beyond”, “Imaginations From The Other Side” και “Nightfall in Middle-Earth”), οι Blind Guardian κατάφεραν να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή του σκληρού ήχου για κάτι περισσότερο από τρεις δεκαετίες και σήμερα μοιάζουν να περνούν μια δεύτερη νιότη.

Ο ολοκαίνουργιος, δωδέκατος δίσκος τους, με τον τίτλο “The God Machine”, βρίσκει το γκρουπ σε δαιμονιώδη φόρμα αφού πρόκειται για μια από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας τους. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο ηγέτης του γκρουπ, Hansi Kürsch, οι Blind Guardian εκμεταλλεύτηκαν το πάγωμα του χρόνου που επέβαλλε η πανδημία και έγραψαν μια εντυπωσιακή δουλειά που πατάει γερά στο ένδοξο παρελθόν για να φέρει στο σήμερα τον διαχρονικό ήχο τους.