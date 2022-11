H Riot Games αποκαλύπτει την επόμενη μέρα του League of Legends eSports στην περιοχή ΕΜΕΑ

Τι έρχεται, τι περιλαμβάνει το σχέδιο και πως μπαίνει στη δεύτερη δεκαετία του το LoL eSports;

Η Riot Games θέλει να προχωρήσει με σημαντικές αλλαγές στη δεύτερη δεκαετία του League of Legends στην ευρύτερη περιοχή ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) και έτσι έκανε κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις. Τα πλάνα περιλαμβάνουν σημαντικές αλλαγές στο League of Legends EMEA Championship (LEC) και την συγχώνευση της Ευρώπης, της Τουρκίας, του CIS και της Μέσης Ανατολής & Βόρειας Αφρικής (ΜΕΝΑ) σε ένα μοναδικό region: το EMEA.

Σε αυτό το region ανήκει και το Greek Legends League (GLL) στο οποίο αγωνίζονται οι κορυφαίες ομάδες από Ελλάδα και Κύπρο, οι οποίες θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν κόντρα σε πολλούς νέους αντιπάλους. Η δημιουργία του EMEA ανοίγει νέους ορίζοντες για τους Έλληνες παίκτες, καθώς θα τους δώσει τη δυνατότητα να αγωνιστούν σε ομάδες στις οποίες μέχρι πρότινος θα ήταν δύσκολο έως και ακατόρθωτο.

Ας δούμε τις αλλαγές αναλυτικά.

Regional Leagues

- Η Ευρώπη θα συγχωνευτει με την Τουρκία, τη Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (CIS) και με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής & Μέσης Ανατολής (MENA) για να δημιουργηθεί ένα νέο competitive region, το EMEA.

- Το EMEA Regional circuit μεγαλώνει καθώς θα προστεθούν δύο νέα πρωταθλήματα. Πρόκειται για το τουρκικό TCL (Türkiye Championship League) και το αραβικό AL (Arabian League).

- Το EU Masters θα μετονομάζεται σε EMEA Masters και θα περιλαμβάνει ομάδες από την Τουρκία, τις χώρες των CIS & MENA. Αυτό σημαίνει πως οι ελληνικές και οι κυπριακές ομάδες θα μπορούν να αγωνιστούν με αντιπάλους από πολύ περισσότερες χώρες.

- Δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά το ρωσικό πρωτάθλημα (LCL) το οποίο παραμένει στον “πάγο” μέχρι νεοτέρας.

- Με τις αλλαγές αυτές οι παίκτες που κατοικούν στην Ευρώπη, την Τουρκία και τις χώρες του CIS και του MENA θα μπορούν να αγωνίζονται ελεύθερα στο LEC και δεν θα υπόκεινται στην Πολιτική Διαπεριφερειακής Κίνησης.

LEC

- To League of Legends European Championship (LEC) μετονομάζεται σε League of Legends EMEA Championship.

- Κάθε χρονιά θα διεξάγονται τρία LEC Splits: Winter, Spring και Summer. Τα Winter & Spring θα πραγματοποιούνται πριν το Mid-Season Invitational (MSI) το οποίο - αν δεν αλλάξει κάτι - θα συνεχίσει να γίνεται κάθε Μάιο. Θα ακολουθεί το LEC Summer Split και το νέο LEC Season Finals ενώ η σεζόν θα φτάνει στην κορύφωση της με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

- Αλλαγές έχουμε και στον τρόπο διεξαγωγής. Στην πρώτη φάση του κάθε Split οι 10 ομάδες θα παίξουν από μια φορά με κάθε άλλη. Οι 8 ομάδες με τις περισσότερες νίκες προκρίνονται σε ένα double-elimination group stage (best of 3), ενώ θα ακολουθούν τα Playoffs (double elimination, best of 5) στα οποία θα παίζουν οι 4 πρώτοι.

- Πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα πραγματοποιείται το LEC Season Finals. Εκεί θα βλέπουμε τις 6 καλύτερες ομάδες του LEC να μάχονται για την πρόκριση στο Worlds.

“Μέσα στην προηγούμενη δεκαετία, η ομάδα δούλεψε ασταμάτητα για να δημιουργήσει ένα κορυφαίο για τη βιομηχανία οικοσύστημα esports. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να αποκαλύψουμε το πλάνο μας για την επόμενη δεκαετία του Lol Esports στο EMEA και τις αλλαγές που κάνουμε στο LEC και το ευρύτερο οικοσύστημα για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους παίκτες μας”, σχολίασε ο διευθυντής του League of Legends Esports, EMEA για να συμπληρώσει: “Είμαστε αφοσιωμένοι στο να προσφέρουμε στους παίκτες τον καλύτερο δυνατό ανταγωνισμό. Αυτές οι αλλαγές θα αυξήσουν τις ευκαιρίες για επαγγελματίες και επίδοξους παίκτες LoL στην περιοχή, δίνοντάς τους περισσότερους τρόπους για να φτάσουν στο κορυφαίο επίπεδο ανταγωνισμού στο EMEA”.