Έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ πωλήσεων PlayStation game το God of War Ragnarok

Πάνω από 5 εκατομμύρια πωληθέντα αντίτυπα σε μόλις μία εβδομάδα διάθεσης.

Το God of War Ragnarok κατάφερε να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ τίτλου της Sony για τις πωλήσεις του πρώτου διαστήματος διάθεσης.

Συγκεκριμένα, η ιαπωνική εταιρεία και η Sony Santa Monica Studio ανακοίνωσαν πως το παιχνίδι πούλησε πάνω από 5.1 εκατομμύρια αντίτυπα μέσα σε μόλις 5 ημέρες κυκλοφορίας.

Congratulations to @SonySantaMonica for making God of War Ragnarök the fastest-selling first party launch game in PlayStation history!pic.twitter.com/NPgN6YHRnQ — PlayStation (@PlayStation) November 23, 2022

H πορεία του παιχνιδιού είναι εντυπωσιακή σε κάθε χώρα του πλανήτη, ενώ είναι ενδεικτικό ότι και στην Ελλάδα τα πήγε περίφημα. Για λόγους σύγκρισης, το προηγούμενο God of War game (του 2018) πούλησε 3.1 εκατομμύρια αντίτυπα στις 3 πρώτες ημέρες διάθεσής του, ξεπερνώντας αντίστοιχα το ρεκόρ του God of War 3 του 2010.

Το προηγούμενο ρεκόρ πωλήσεων first party τίτλου της Sony για κονσόλες PlayStation είχε το The Last of Us: Part II που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2020.

Το God of War Ragnarok κυκλοφορεί για PS4 και PS5 και στη χώρα μας διατίθεται επίσημα και σε έκδοση με ελληνικούς υπότιτλους και μεταγλώττιση.