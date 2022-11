H Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει πολλαπλές έρευνες για τις πρακτικές του TikTok

Οι ρυθμιστές αρχές εξετάζουν τη μεταφορά δεδομένων στην Κίνα και τις διαφημίσεις για ανήλικους.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαίωσε την διεξαγωγή πολλαπλών ερευνών για το Tiktok. Ο βασικότερος λόγος του ελέγχου που έχει αρχίσει αφορά κυρίως τη μεταφορά δεδομένων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα για περαιτέρω χρήση και μελέτη, κυρίως σε ό,τι αφορά τα διαφημιστικά μηνύματα που τους φτάνουν μέσω της πλοήγησης.

Οι ερευνητές καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα αν η διαδικασία του TikTok πληροί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από ανησυχίες που εξέφρασαν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κινεζικές αρχές και τα δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών που φτάνουν στα χέρια τους.

Η πλατφόρμα έχει εφαρμόσει πρόσφατα νέες πολιτικές σχετικά με τις διαφημίσεις και το προωθητικής μορφής περιεχόμενο, μετά από καταγγελία που έγινε για παραβίαση κανονισμών εντός ΕΕ. Αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα, καθώς η ίδια υπόθεση απασχολεί και τις αρχές των ΗΠΑ.

Τον περασμένο μήνα, το TikTok κατηγορήθηκε πως εργαζόμενοι της ByteDance με έδρα την Κίνα σχεδίαζαν να εντοπίσουν τις τοποθεσίες Αμερικανών πολιτών μέσω των δεδομένων που συγκέντρωναν γι’ αυτούς από το σχετικό app. Η εταιρεία του TikTok διέψευσε τις φήμες, αλλά οι κατηγορίες έχουν αρχίσει να εμφανίζονται με ρυθμό πολυβόλου από κάθε άκρη του πλανήτη.

Σε μια κίνηση για να κατευνάσει τις αντιδράσεις, το TikTok μεταφέρει εδώ και καιρό τα δεδομένα των Αμερικανών πολιτών σε data centers της Oracle που βρίσκονται στη χώρα, αλλά πριν από μερικούς μήνες αναφέρθηκε ότι η αμερικανική αυτή εταιρεία αναθεώρησε τα συστήματα εποπτεία περιεχομένου του TikTok και τους σχετικούς αλγόριθμους για να διαβεβαιωθεί πως δεν υπόκεινται σε παρεμβολές από την Κίνα.

