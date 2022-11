Δεν είναι και τόσο ανώνυμα, τελικά, τα στατιστικά που κρατάει η Apple από το App Store

Κάτι τέτοιο τουλάχιστον αναφέρει δημιουργός εφαρμογής για τα δεδομένα που έχει στα χέρια του.

To θέμα της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της απόκρυψης κάθε δραστηριότητας έχει επικοινωνηθεί ως πρώτη προτεραιότητα από την Apple για τους χρήστες των συσκευών της, ωστόσο φαίνεται πως όλα δεν είναι τόσο ρόδινα.

Όπως σημειώνει η ομάδα ανάπτυξης εφαρμογών και αναλύσεων Mysk, η Apple παρέχει μία σειρά από πληροφορίες και στατιστικά που είναι άμεσα συνδεδεμένα τόσο με το όνομα του χρήστη στο iCloud, όσο και με το mail του και άλλα προσωπικά δεδομένα.

Το ακόμη πιο αστείο στην όλη αυτή ιστορία είναι πως όλα αυτά τα στοιχεία αποστέλλονται από τη συσκευή σας, ακόμη κι αν απενεργοποιήσετε εντελώς τη συλλογή στατιστικών.

Η ομάδα σημειώνει μάλιστα χαρακτηριστικά πως «θα πρέπει να ξέρετε τρία πράγματα: 1) Το App Store στέλνει αναλυτικά δεδομένα για τη δραστηριότητά σας στην Apple. 2) Δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει αυτό. 3) Τα στατιστικά είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα στοιχεία σας».

Όπως είναι λογικό, η ιστορία έχει ήδη ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών και προς το παρόν η Apple αρνείται να τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα.

Apple states in their Device Analytics & Privacy statement that the collected data does not identify you personally. This is inaccurate. We also showed earlier that the #AppStore keeps sending detailed analytics to Apple even when sharing analytics is switched off. pic.twitter.com/2mJiHtM1GD