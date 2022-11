Έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών στο Μέριλαντ: Αρκετοί τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά (vid)

Δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σε συγκρότημα κατοικιών στο Γκέιθερσμπεργκ του Μέριλαντ.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην κομητεία Μοντγκόμερι δήλωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 09:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδος) και όταν τα πρώτα οχήματα έσπευσαν στο σημείο είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό ενοίκων.

WATCH LIVE: Chopper4 footage shows a massive amount of gray smoke billowing from an apartment complex in Silver Spring.



The fire is so powerful that Chopper4 reporter Brad Freitas said he could feel its heat through the helicopter's windows. https://t.co/Z5eGdpz5s4 pic.twitter.com/8cRZZc2m0p