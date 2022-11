Ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στην Πολωνία: Αναφορές για δύο νεκρούς

«Αδέσποτοι» πύραυλοι της Ρωσίας έπεσαν σε χωριό της Πολωνίας σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Αναφορές για ρωσικούς πυραύλους που έπεσαν σε χωριό της Πολωνίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, προέκυψαν το βράδυ της Τρίτης σε διεθνή ΜΜΕ.

Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί εάν οι πύραυλοι προσγειώθηκαν στο κράτος του ΝΑΤΟ «τυχαία» ως αποτέλεσμα του μαζικού βομβαρδισμού της Ρωσίας κατά των ουκρανικών πόλεων νωρίτερα σήμερα, όπου εκτοξεύτηκαν πάνω από 100 πύραυλοι.

BREAKING: 2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles. Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau. NATO article 5? pic.twitter.com/sDSoGMO6xP

Σύμφωνα με τo APnews, ανώτερος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ είπε ότι ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στην Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Mατέους Μοραβιέτσκι, συγκάλεσε εκτάκτως την Επιτροπή του Υπουργικού Συμβουλίου για Υποθέσεις Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πιότρ Μίλερ.

❗️Prime Minister Mateusz Morawiecki has urgently convened the Committee of the Council of Ministers for National Security and Defense.



The reasons for the urgent meeting are not specified, but it may be related to today's massive missile strike by Russia on Ukrainian cities.