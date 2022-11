Ανησυχίες για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων προκαλούν τα επίσημα apps για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ

Σημαντικό το ζήτημα, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα ιδιωτικότητας.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ ξεκινάει σε μερικές ημέρες και θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων θεατών σε όλο τον πλανήτη. Την ίδια στιγμή, πάντως, οι ειδικοί σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιωτικότητας εκφράζουν τις έντονες ανησυχίες τους για τις επίσημες εφαρμογές της διοργάνωσης.

Όσοι έχουν αγοράσει εισιτήριο για να παραβρεθούν στους αγώνες θα πρέπει να έχουν κατεβάσει στο κινητό τους τηλέφωνο δύο σχετικές εφαρμογές.

Η πρώτη είναι το Ehteraz, ένα σύστημα ιχνηλάτησης COVID-19 και η δεύτερη είναι το Hayya, μια εφαρμογή που δίνει πρόσβαση στο γήπεδο, στο πρόγραμμα της διοργάνωσης, αλλά και σε δωρεάν χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Πολλές εταιρείες που ασχολούνται με θέματα ασφαλείας προειδοποιούν τους χρήστες ότι και οι δύο εφαρμογές ζητούν άδειες που δεν σχετίζονται με τις λειτουργίες τους.

Για παράδειγμα, το Ehteraz ζητάει από τους χρήστες να επιτρέπουν την απομακρυσμένη πρόσβαση στις φωτογραφίες και τα videos τους, την δυνατότητα απομακρυσμένων κλήσεων, αλλά και την ανάγνωση και επεξεργασία των δεδομένων της συσκευής τους.

Από την άλλη, το Hayya, ζητάει άδεια για πλήρη πρόσβαση στο δίκτυο και στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

Λόγω της πολύ έντονης ψηφιακής παρακολούθησης που αναμένεται στο Κατάρ, οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας προτείνουν ακόμη και τη χρήση εναλλακτικών τηλεφώνων με ελάχιστες smart λειτουργίες για να αποφευχθεί αυτή η… κατασκοπία των χρηστών.

TO DO:

Check your passport (must have 6+ months validity)

Download the required Hayya app

Enroll in STEP (https://t.co/HRh4GOwf9m)

Save emergency numbers

Read about legal & cultural differences. Visitors are subject to local laws.

Visit https://t.co/fakmIrmZLY pic.twitter.com/hxDFiPq7Ap