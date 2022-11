6 σειρές γεμάτες τρόμο και σασπένς που θα σου κόψουν την ανάσα

Αν ψάχνεις για βρικόλακες, μεταφυσικά φαινόμενα, serial killers, μια κούκλα που δολοφονεί όποιον σταθεί στο δρόμο της και στοιχειωμένα σπίτια, τότε είσαι στο σωστό κείμενο.

Με το κρύο να έχει αρχίσει να εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο, η θέαση τηλεοπτικών σειρών φαντάζει πλέον ιδανικό σενάριο για το βραδάκι, μετά από μια κουραστική ημέρα στη δουλειά. Αν, δε, ψάχνεις το μυστήριο, την ένταση και το υπερφυσικό, η COSMOTE TV έχει για σένα 6 σειρές που δεν πρέπει να χάσεις και περιλαμβάνουν βρικόλακες, μεταφυσικά φαινόμενα, serial killers, μια κούκλα που δολοφονεί όποιον σταθεί στο δρόμο της και στοιχειωμένα σπίτια που ενοικιάζονται κατόπιν… ειδικής συμφωνίας.

Anne Rice's Interview with the Vampire

Δημιουργός: Rolin Jones

Ηθοποιοί: Jacob Anderson, Sam Reid, Eric Bogosian

To μυθιστόρημα Interview With the Vampire της Anne Rice μεταφέρεται στην τηλεόραση από το AMC, μετά και από μια πρώτη στάση στη μεγάλη οθόνη το 1994. Η θρυλική ιστορία του Louis de Pointe, γεμάτη έρωτα, αίμα και ανθρώπινες αισθήσεις. Η σειρά είναι διαθέσιμη στο COSMOTE TV PLUS.

Let the Right One In

Δημιουργός: Andrew Hinderaker

Ηθοποιοί: Demian Bichir, Anika Noni rose, Grace Gummer

Το best seller του John Ajvide Lindqvist (2004) και η κινηματογραφική του μεταφορά το 2008 αποτελούν τη βάση έμπνευσης για το Let the Right One In. Η σειρά περιστρέφεται γύρω από τη ζωή του Mark και της 12χρονης κόρης του, οι ζωές των οποίων αλλάζουν όταν πριν από 10 χρόνια μεταμορφώθηκε σε βρικόλακας. Κλεισμένη σε ένα σπίτι και με δυνατότητα να κυκλοφορεί μόνο το βράδι, οι προκλήσεις για την Eleanor είναι πολλές και κυρίως το πως θα καταφέρει να επιβιώσει με την ελάχιστη ποσότητα ανθρώπινου αίματος που της παρέχει ο πατέρας της για να μείνει στη ζωή. Η σειρά είναι διαθέσιμη στο COSMOTE TV PLUS.

Chucky

Δημιουργός:Don Mancini

Ηθοποιοί: Zackary Arthur, Bjorgvin Arnarson, Alyvia Alyn Lind

Η θρυλική κούκλα Chucky επιστρέφει πιο σατανική από ποτέ με δύο κύκλους επεισοδίων. Η εμφάνισή της σε μια ήρεμη πόλη της Αμερικής ξεκινάει τον κύκλο των ανεξήγητων φόνων και ουδείς μπορεί να πιστέψει ότι ένα παιδικό παιχνίδι μπορεί να προκαλέσει τέτοιο μακελειό. Εχθροί και σύμμαχοι θα εμφανιστούν στην πορεία των γεγονότων και θα φέρουν στη δημοσιότητα μερικές αλήθειες που θα σοκάρουν την κοινή γνώμη. Και οι δύο κύκλοι είναι διαθέσιμοι στο COSMOTE TV PLUS.

The Serpent



Ηθοποιοί: Tahar Rahim, Billy Howle, Jenna Coleman

Πόσο μπορεί να σε ξεγελάσει η εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου; H μοναδική και ανατρεπτική ιστορία του Charles Sobhraj, ενός δολοφόνου, κλέφτη και δεξιοτέχνη της μεταμφίεσης που την περίοδο των ‘70s και στον παράδεισο των χίπις της Δύσης, ταξιδεύει αναζητώντας έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής. Πολλοί που δεν γνωρίζουν τι κρύβεται πίσω από τα μεγάλα στρογγυλά γυαλιά του θα τον εμπιστευτούν και θα γίνουν -δυστυχώς για εκείνους- θύματά του. Η σειρά κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο τη Δευτέρα 14/11. Κάθε επεισόδιο μετά την προβολή του θα είναι διαθέσιμο στο COSMOTE TV PLUS.

SurrealEstate



Δημιουργός: George Olson

Ηθοποιοί: Tim Rozon, Sarah Levy, Adam Korson

Ένα μεσιτικό γραφείο με ειδίκευση στα… ακίνητα με μεταφυσικά περιστατικά. Τα στοιχειωμένα σπίτια που εκμεταλλεύονται εμπορικά κρύβουν άπειρα μυστικά και ο κτηματομεσίτης Luke Roman διαθέτει μια ικανότητα σύνδεσης με τον κόσμο των πνευμάτων, έτσι ώστε να κάνει διαπραγματεύσεις μαζί τους για τους μελλοντικούς κάτοικους! Όπως είναι λογικό, το γραφείο του αναλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις που κανείς δεν θέλει με ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα… Η σειρά ανανεώθηκε πρόσφατα για 2ο κύκλο. Όλα τα επεισόδια είναι διαθέσιμα στο COSMOTE TV PLUS.

Evil



Δημιουργοί: Michelle King, Robert King

Ηθοποιοί: Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi

Η ψυχολόγος Κρίστεν βρίσκεται σε μια μόνιμη ανησυχία με τα πολλά υπερφυσικά φαινόμενα, τους εξορκισμούς και τα μικρά θαύματα με έντονες θρησκευτικές επιρροές που λαμβάνουν χώρα στον περίγυρό της. Σε συνεργασία με τον Ιερέα Ντέιβιντ, προσπαθούν να δώσουν μια εξήγηση σε όλα αυτά, αφήνοντας έξω συναισθηματισμούς και προσωπικές απόψεις. Η σειρά θρίλερ φαντασίας Evil είναι εδώ με την τρίτη της σεζόν και έρχεται από τους δημιουργούς επιτυχιών όπως τα The Good Wife και The Good Fight.Όλοι οι προηγούμενοι κύκλοι είναι διαθέσιμοι στο COSMOTE TV PLUS.